Zastupiteľský úrad SR sa opätovne zriadi v Austrálskom zväze so sídlom v Canberre, nastanú aj iné zmeny

Opätovne sa zriaďuje slovenské veľvyslanectvo v Austrálskom zväze so sídlom v Canberre. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní a súhlasila aj so zmenou zastupiteľského úradu SR v Belgickom kráľovstve so sídlom v Bruseli z generálneho konzulátu na veľvyslanectvo.

Efektívne fungovanie siete úradov

Vláda ďalej rozhodla o presune priakreditácie na zabezpečovanie bilaterálnych politických vzťahov s Luxemburským veľkovojvodstvom na veľvyslanectvo v Bruseli a tiež o presune priakreditácie na zabezpečovanie bilaterálnych politických vzťahov s Novým Zélandom, Tuvalu, Samojským nezávislým štátom, Nauruskou republikou, Fidžijskou republikou, Šalamúnovými ostrovmi a Nezávislým štátom Papuou-Novou Guineou na veľvyslanectvo v Canberre.

Ako sa píše v predloženom materiáli z dielne ministerstva zahraničných vecí, cieľom týchto zmien je zefektívnenie fungovania siete zastupiteľských úradov.

Ministerstvo pripomenulo, že zastupiteľský úrad SR v Austrálskom zväze so sídlom v Canberre na úrovni veľvyslanectva bol zrušený k 1. januáru 2023, pričom Slovensko zabezpečuje bilaterálne politické vzťahy s Austrálskym zväzom prostredníctvom zastupiteľského úradu v Japonsku so sídlom v Tokiu.

Zodpovedný a spoľahlivý partner

SR je podľa ministerstva Austrálskym zväzom vnímaná ako zodpovedný a spoľahlivý partner a spojenec z hľadiska členstva v NATO a EÚ a taktiež prebieha efektívna spolupráca v rámci orgánov a agentúr Organizácie Spojených národov. V roku 2022 vzrástla aj obchodná výmena a potenciál v oblasti obranného priemyslu a letectva.

Zrušenie zastupiteľského úradu spôsobilo podľa rezortu diplomacie zníženie politického kontaktu a súčasne dochádza k absencii Slovenska na zasadnutiach vedúcich diplomatických misií členských štátov EÚ. Ministerstvo zahraničných vecí preto navrhlo opätovne zriadiť zastupiteľský úrad v Canberre s akreditáciou pre Austrálsky zväz, Nový Zéland a ďalšie štáty Tichomoria.