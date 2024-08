Zapíšte sa do dejín inak, než len ako slepé črevo strany Smer-SD. Progresívci vyzývajú stranu Hlas-SD na rekonštrukciu vlády (video)

aktualizované 15. augusta, 15:38

Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka vyzval stranu Hlas-SD, aby požadovala rekonštrukciu vlády a odchod ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) z ich postov.

Strana Hlas-SD by tak podľa Šimečku mohla spraviť počas rokovaní o obsadení pozície predsedu Národnej rady SR, ktorý podľa koaličnej zmluvy prináleží Hlasu, avšak dlhodobo oň prejavuje záujem predseda najmenšieho koaličného subjektu Slovenskej národnej strany Andrej Danko.

Upokojiť situáciu je aj v ich záujme

„Zastavte to. Stále máte možnosť. Stále máte možnosť zapísať sa do dejín inak, než len ako slepé črevo strany Smer-SD,“ obrátil sa šéf progresívcov na Hlas na tlačovej besede. Je toho názoru, že i voličstvo Hlasu od tejto strany očakávalo, že bude v rámci koalície „hlasom zdravého rozumu“.

Predseda PS poznamenal, že podľa názoru ich hnutia celá vláda nie je dobrá pre Slovensko, no dodal, že v tejto chvíli by pre upokojenie spoločnosti a zachovanie funkčnosti kultúrnych inštitúcií bolo dobré, ak by ministerka kultúry a minister spravodlivosti opustili svoje posty. Šimečka si tiež myslí, že by to bolo aj v záujme samotnej strany Hlas-SD, a že to očakáva aj jej elektorát, ktorému sa podľa predsedu PS nepáčia viaceré kroky spomínaných ministrov.

„Je aj vo vašom záujme, kolegovia z Hlasu, upokojiť situáciu na Slovensku, neštvať ďalej ľudí proti sebe, neprehlbovať polarizáciu,“ apeloval Šimečka. Je o tom presvedčený, tak ako aj o tom, že je v záujme Hlasu, aby nebol v koalícii ponižovaný.

Koalícia sa venuje pomste a získavaniu výhod

Šimečka sa vyjadril, že súčasná vládna koalícia nepracuje na tom, by sa obyvateľstvo malo lepšie, namiesto toho sa podľa neho desať mesiacov venuje pomste a získavaniu výhod, ale aj polarizácii a rozoštvávaniu spoločnosti.

„Vyrábajú vymyslených nepriateľov, aby zakryli fakt, že neurobili nič pre to, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie,“ myslí si Šimečka. Poznamenal, že likvidujú i to, čo dosiaľ fungovalo, v tomto smere spomenul kultúru či národné parky. Podľa jeho názoru to umožňuje práve strana Hlas-SD, bez ktorej by vládna koalícia nevznikla a nemohla by realizovať rôzne kroky. Šéf progresívcov spomenul i prezidenta Petra Pellegriniho, bývalého predsedu Hlasu, ktorý podľa Šimečku mlčí.

Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v reakcii uviedol, že opozičným politikom, ktorí burcujú spoločnosť nenávisťou, želá jeho strana rozum a zodpovednosť. „Hlas sa bude naďalej venovať práci pre ľudí, aby sa na Slovensku žilo lepšie,“ vyhlásil Šutaj Eštok.