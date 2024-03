Západoslovenské múzeum v Trnave spístupnilo novú expozíciu Dejiny Trnavy, dokumentuje minulosť prvého slobodného kráľovského mesta

Bohatú minulosť prvého slobodného kráľovského mesta na území dnešného Slovenska dokumentuje nová expozícia Dejiny Trnavy, ktorú sprístupnili v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Okrem klasických exponátov zo zbierok múzea je prostredníctvom moderných technológií jej súčasťou aj digitálny obsah.

Dokumentuje viacero častí

Dejiny Trnavy zaberajú priestory jednej chodby bývalého kláštora.

„Expozíciu sme rozdelili do troch častí. Prvá dokumentuje osídlenie Trnavy do udelenia mestských výsad v roku 1238, ďalšiu časť sme venovali stredovekej Trnave, stredovekému Trnavčanovi a spôsobu jeho života. Ďalšia, najobsiahlejšia časť, je o Trnave v 16. až 18. storočí, kde sa venujeme napríklad Trnavskej univerzite, ktorá zásadne zmenila charakter mesta,“ povedala autorka expozície Lucia Duchoňová.

V novej expozícii o dejinách Trnavy nemôže chýbať kópia listiny kráľa Bela IV. s výsadami z roku 1238, richtárske žezlo, zvonček, pečatidlá, ale ani meč posledného kata a jeho vývesný štít. V štylizovanom hrobe je naištalovaná aj kostra človeka z 15. storočia, ktorá bola nájdená v objekte radnice. Vystavený je aj náhrobný kameň z archeologického výskumu pri Kostole sv. Michala v najstaršej časti mesta.

Investovanie do expozície bolo správnou voľbou

Podľa riaditeľky Západoslovenského múzea v Trnave Martiny Bocánovej bola pôvodná expozícia o Trnave odinštalovaná v roku 2018. Novú mohlo múzeum pripraviť vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia a Trnavského samosprávneho kraja.

Kombinácia klasických trojrozmerných predmetov a digitálneho obsahu môže podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča osloviť všetky vekové kategórie návštevníkov vrátane detí.

„Je to aj také zadanie od nás, ako zriaďovateľa, aby inštitúcie prinášali aj nové spôsoby, postupy a riešenia,“ povedal Viskupič. Investovať čas aj peniaze do novej výstavnej expozície o Trnave bolo podľa neho správne rozhodnutie, pretože v Západoslovenskom múzeu by výstava o Trnave nemala chýbať.