Daniel Brogyániy: “Pohoda na kríži”

Galéria Umelka, Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, Bratislava.

Výstava potrvá od 27. marca do 14. apríla 2024.

Vernisáž výstavy sa uskutoční za osobnej účasti autora vo výstavných priestoroch Slovenskej výtvarnej únie – UMELKA, v Bratislave, v stredu 27. 3. o 18:00.

Hudobný hosť: Adam Magula.

Foto: Archhív Daniela Brogyányiho

Daniel Brogyániy patrí nesporne k najvýraznejším osobnostiam slovenskej výtvarnej scény za posledných dvadsať rokov. Jeho umelecké korene začínajú pri fotografii, no jeho tvorba rýchlo presiahla do širokej variety médií. Všestranný umelec so špecifickým zmyslom pre humor, nadhľadom s pozitívnou energiou.

Foto: Archhív Daniela Brogyányiho

Túto pohodovosť a humor prenáša do svojich diel, ktoré charakterizuje výrazná farebnosť, vitalita a neformálnosť. Táto energia je prítomná v jeho autorskej výstave Pohoda na kríži. Niekomu môže pripadať symbolika kríža v jeho tvorbe ako provokácia, avšak, predstavuje jeho autentický pohľad na svet. Brogyániy nevníma kríž ako posvätný symbol dogmy, ale ako univerzálny symbol utrpenia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej existencie. Každý si svoj kríž nesieme so sebou. Tak prečo si to trochu neužiť, alebo aspoň neprežiť v pohode?

Foto: Archhív Daniela Brogyányiho

Biografia autora:

MgA. Daniel Brogyányi. Narodil sa v roku 1958 v Nitre. Vyštudoval fotografiu na ŠUP Josefa Vydru v Bratislave pod vedením Miloty Havránkovej a výtvarnú fotografiu na FAMU v Prahe v ateliéry profesora Jána Šmoka. Za posledných dvadsať rokov sa stal výrazným zjavom na slovenskej výtvarnej scéne. Jeho umelecké korene začínajú pri fotografii, no jeho tvorba rýchlo presiahla do variety médií od grafiky, dizajnu, scénografií, odevnému dizajnu po sochársku tvorbu. Od roku 2015 pôsobí ako pedagóg na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Nitre. Svoju tvorbu predstavil na nespočetných samostatných výstavách na Slovensku i v zahraničí (Praha, Brno, Bratislava, Varšava, Berlín, New York, Brusel, Viedeň, Košice, Ostrava). Jeho diela sú v mnohých v súkromných galerijných zbierkach doma i v zahraničí.

