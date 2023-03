Základnú časť univerzitného hokeja vyhrala Banská Bystrica, v rámci kanadského bodovania zahviezdil Smolka z Trenčína

Aj Európska univerzitná hokejová liga sa už preklápa do druhej časti, o pár dní odštartuje play-off. V boji o Sekeráš Trophy sa historicky prvý raz nepredstaví štvornásobný víťaz ligy, UK Praha, ktorý sa po základnej časti ocitol na chvoste tabuľky.

Základnú časť EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) vyhrali hráči UMB Hockey Team z Banskej Bystrice, na tejto ceste zakopli iba raz. Sympatickú bilanciu, kedy zápasy rad za radom, im naštrbili v predposlednom stretnutí rivali z Trenčína, keď ich porazili 6:3. „Základná časť sa nám vydarila, s výsledkom som veľmi spokojný. Zápas v Trenčíne bol jednoznačne najťažší a to aj kvôli zraneniu nášho spoluhráča Simona. Bola to naša jediná prehra, no mám v pamäti aj zápasy so Sapientiou, ktorá k nám prišla po turnaji v Poľsku. Čakal som, že ich kondične zničíme za jednu tretinu, ale ich odolnosť ma naozaj prekvapila,“ nechal sa počuť brankár bystrického celku Samuel Guštafík. Jeho UMB Hockey Team si vybojoval prvenstvo v tabuľke 101 presnými zásahmi, naopak inkasoval len 23 gólov. „Naša sila je podľa mňa najmä v tom, že trénujeme 4 až 5-krát do týždňa. Rozumieme si na ľade, ale nezostáva to len na ňom. Celkovo spolu trávime veľa času,“ prezradil Guštafík „tajomstvo úspechu“.

Kým UMB Hockey Team ovládol tabuľku tímov, v individuálnych kategóriách sa blysli aj hráči z iných mužstiev. Produktivite kraľuje Erik Smolka z Gladiators Trenčín, ktorý v 11 zápasoch strelil neuveriteľných 23 gólov a na 22 prihral. So spomínanými 23 presnými zásahmi sa stal súčasne aj najlepším strelcom ligy v základnej časti. Pri pohľade na brankárov má najlepšie čísla v rámci percentuálnej úspešnosti Filip Plonka z UHT Sabers Oswiecim (93,2%), no odchytané má len tri zápasy. S 11 zápasmi na konte a s úspešnosťou 92,4% je hneď za ním Samuel Guštafík z Banskej Bystrice.

Foto: Maroš Búrik

Pravidlá EUHL posielajú prvý a druhý tím po základnej časti automaticky do semifinále, čo sú v tejto sezóne mužstvá z Banskej Bystrice a Trenčína. O ďalšie dve miestenky sa v rámci štvrťfinále pobijú:

UHT Sabers Oswiecim – HC UNIZA Žilina

Sapientia U23 – Philosophers Nitra

Štvrťfinále sa hrá na dva víťazné zápasy, séria začína na domácom ľade tímu, ktorý skončil po základnej časti na vyššej priečke. Obe série odštartujú už tento týždeň.

Informačný servis