Zahraničná politika každého štátu sa začína hlavne doma, vraví univerzitný profesor Onderčo (video)

Zahraničná politika každej krajiny sa začína predovšetkým doma. V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to zdôraznil Michal Onderčo, profesor z univerzity v holandskom Rotterdame.

Domáca politika ovplyvňuje tú zahraničnú

„Myslím si, že aj ľudia, ktorí sa venujú profesionálne zahraničnej politike, veľmi často zabúdajú na to, že vlastne domáca politika vo veľkej miere ovplyvňuje zahraničnú politiku. To vidí pravdepodobne každý, kto sleduje slovenskú zahraničnú politiku, ale je to tak vlastne vo všetkých krajinách sveta,“ uviedol Onderčo.

Vraví, že zakaždým, keď niekde príde nová vláda, pokračuje v niektorých politikách, pretože sú dobré pre celú krajinu, ale veľmi často dáva buď vlastné akcenty, alebo sa rozhodne, že pretlačí nové politiky alebo s niektorými prestane.

Vnímanie sveta

„To znamená, že niektoré vlády sa napríklad rozhodnú sťahovať vojakov zo zahraničných misií, iné sa rozhodnú posielať vojakov do zahraničných misií. Niektoré krajiny investujú viac do rozvojovej pomoci, niektoré krajiny investujú menej. A to často sa mení aj s tým, aká je vláda pri moci, ako sa ideologicky nazerá na svet, ako vníma… Vlády a politici sa veľmi často fundamentálne líšia v tom, ako vnímajú svet,“ dodal Onderčo.

Poukázal tiež na skutočnosť, že veľmi často napríklad ľavicové strany „kampaňujú“ na nejakom sľube radikálnej zmeny v zahraničnej politike a potom, keď sa dostanú k moci, zmena veľmi často nepríde.

„A to sme videli napríklad u Roberta Fica, keď sa prvýkrát stal predsedom vlády, tak vlastne jeho sľubom v kampani bolo, že stiahne vojakov z Iraku. Trvalo mu to vyše dvoch rokov a vlastne stiahol tých vojákov v momente, keď už ich sťahoval takmer každý. Mal plné reči toho, ako sa postaví Spojeným štátom, nakoniec poslal dvakrát toľko vojakov do Afganistanu,“ skonštatoval Onderčo.

Relácie Okno do sveta si môžete vypočuť aj na >>> Spotify