Zahrajú si o zlato. Mladí slovenskí hokejisti v semifinále zdemolovali Čechov - FOTO

Slovenská výprava na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) 2025 v Gruzínsku bude mať „vo vrecku“ ďalšiu medailu.

Hokejisti do 17 rokov zabojujú o zlaté medaily. V semifinále jednoznačne sfúkli protivníkov z Česka 7:1. Svojho súpera vo finále zatiaľ nepoznajú, no bude to jeden z dvojice Švajčiarsko-Ukrajina. Súboj o trofej sa bude hrať v nedeľu 16. februára.

Proti Čechom viedli Slováci už 7:0, keď konečne „dovolili“ súperom streliť čestný gól.

Bol to cieľ

„Sme veľmi spokojní s výsledkom a postupom do finále, čo bol náš predzápasový cieľ. Na duel sme boli veľmi dobre pripravení. Chceli sme zvládnuť predovšetkým prvú tretinu. Hráči vstúpili do súboja dobre namotivovaní. Prvý gól nám dodal ešte väčšiu energiu. Boli sme fyzicky rýchlejší, technickejší, premieňali sme svoje šance. V druhej tretine sme tento fakt len potvrdili. V tretej dvadsaťminútovke sa zápas už len dohrával,“ povedal tréner Peter Kúdelka pre web olympic.sk.

Doteraz sa nikdy Slováci neprebojovali do finále na tomto podujatí. V roku 2017 vybojovali bronz.

„Dosiahli sme veľký míľnik, keďže pred nami na EYOF nebol žiaden hokejový chlapčenský tím zo Slovenska vo finále. Chceme si ísť po zlato, ako sme to deklarovali pred turnajom. Veríme, že chlapci majú kvalitu, aby to dokázali,“ dodal Kúdelka.

Slovensko má istotu, že z Gruzínska odíde minimálne so štyrmi medailami. Na konte máme zatiaľ dve najcennejšie kovy a jeden bronzový.

Hokejistky v kategórii do 16 rokov v zápase o 3. priečku zdolali rovesníčky zo Švédska 7:6 po predĺžení.

Dve zlaté medaily vybojovala biatlonistka Michaela Straková.