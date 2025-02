Na zimnom EYOF-e ďalšia medaila pre Slovensko, mladé hokejistky po dráme získali bronz - FOTO, VIDEO

Slovenská výprava na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže 2025 v Gruzínsku má „vo vrecku“ ďalšiu medailu. Postarali sa o ňu hokejistky v kategórii do 16 rokov, ktoré v súboji o 3. priečku zdolali rovesníčky zo švédska 7:6 po predĺžení.

Zverenky trénera Róberta Martona brali cenný kov aj na predchádzajúcom EYOF-e, predvlani v talianskom regióne Friuli Venezia Giulia bolo strieborné. V pondelok o medaile pre tím SR rozhodla Natália Geröová v tretej minúte predĺženia.

„Na Švédky sme sa pripravovali veľmi zodpovedne. Rozobrali sme si predovšetkým ich hru v oslabení. Naše špeciálne tímy boli úspešné, dali štyri góly, čo rozhodlo. V tretej tretine dievčatá trocha poľavili v koncentrácii, čoho výsledkom boli góly v našej sieti. Ukázala sa však sila kolektívu a mentálne nastavenie dievčat. Vyrovnali a potom v predĺžení dali zlatý gól. Bronz sme získali zaslúžene. Emócia v šatni bola po zápase veľká. Dúfam, že táto medaila dievčatá nakopne do ďalších kariér a tiež inšpiruje aj ďalšie mladé dievčatá, aby brali hokej poctivo,“ hodnotil kouč Marton podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Slovenky viedli po dvoch tretinách 5:3 a neskôr prehrávali 5:6. Napokon duel dospel do predĺženia a v ňom sa z gólu radovali mladé slovenské hokejistky. Boli efektívne v koncovke, vychádzali im najmä presilovky a tím viackrát podržala brankárka Sofia Hajnalová.

„Na zápas o bronz sme si verili a dali sme do toho všetko. Boli sme unavené po nešťastnom semifinále s Fínkami, ale vedomie, že budeme hrať o medailu, nám dodalo ďalšie sily. Keď Švédky v tretej tretine otočili výsledok, mala som aj trocha obavy, či to ešte zvládneme. Neustále sme sa však povzbudzovali a verili si. V predĺžení pri rozhodujúcej akcii som rozmýšľala, či ešte neprihrám, ale napokon som to vzala na seba. Som neuveriteľne šťastná. Ďakujeme všetkým, čo nám držali palce, za podporu,“ povedala Natália Geröová, autorka rozhodujúceho zásahu.