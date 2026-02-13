Záhadná smrť šiestich mužov v bulharských horách vyvolala konšpirácie aj protesty

Objav šiestich mŕtvych tiel v bulharských horách vyvolal v krajine vlnu konšpiračných teórií a prehĺbil nedôveru voči štátnym inštitúciám. Polícia označila prípad za „bezprecedentný“, pričom jeden z prokurátorov ho prirovnal k seriálu Twin Peaks.
Začiatkom mesiaca našli policajti pri Petrochanskom priechode telá troch mužov vo veku 45, 49 a 51 rokov. Boli zastrelení a ich horská útulňa zhorelo. O niekoľko dní neskôr objavili ďalších dvoch mužov a 15-ročného chlapca mŕtvych v obytnom vozidle neďaleko hory Okolčica. Aj oni zomreli na strelné poranenia.
Vraždy a samovraždy
Záznamy z kamier ukázali, že všetci šiesti spolu bývali v chate do 1. februára. Traja následne odišli v karavane, zvyšní podľa vyšetrovateľov útulňu zapálili. Traja zo zosnulých pracovali pre Národnú agentúru pre kontrolu chránených území, ktorá organizuje tábory pre mládež, pričom viacerí legálne vlastnili desiatky zbraní.
Bulharský Twin Peaks. Polícia našla mŕtve telá podozrivých z trojnásobnej vraždy vo vypálenej horskej chate
Vyšetrovatelia za najpravdepodobnejšiu považujú „kombináciu vrážd a samovrážd“. Predčasné úvahy prokuratúry o možnej sekte či zneužívaní detí však spustili lavínu špekulácií. Na internete sa objavili tvrdenia o zapojení zahraničných tajných služieb, kartelov či obchodníkov s ľuďmi.
Výbuch konšpirácií
Nedôvera verejnosti je výrazná. Moderátor verejnoprávnej televízie dokonca vyzval matku jednej z obetí, aby v priamom prenose ukázala doklady totožnosti. Pred ministerstvom vnútra protestovali stovky ľudí a vznikla petícia za medzinárodné vyšetrovanie.
„Nedôvera je hlboko zakorenená, pretože inštitúcie nedokázali ukázať, že slúžia verejnosti,“ povedal bývalý poradca Európskej komisie (EK) Joeri Buhrer Tavanier. Podľa expertky na dezinformácie Rosice Džekovovej „výbuch konšpiračných teórií nevznikol vo vákuu“ a slabá komunikácia úradov „skôr podnecuje špekulácie, než ich upokojuje“.
Tragédia prichádza len dva mesiace pred predčasnými voľbami a podľa analytikov ďalej prehlbuje napätie a polarizáciu bulharskej spoločnosti.