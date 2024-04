Začína sa politická šikana? Firma Renault ukončila spoluprácu s Attilom Véghom, pretože vo voľbách podporil Pellegriniho

Firma Renault ukončila spoluprácu s jedným z najznámejších slovenských športovcov Attilom Véghom, pretože podporil Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách.

Návrat komunizmu

„Vo svetle aktuálnych udalostí sa s Vami potrebujem podeliť o skúsenosť, ktorá vo mne vzbudila pocit, že Komunizmus sa vrátil. Dnes som obdržal email, ktorým ma istá komerčná značka “trestá” za to, že som slobodne prejavil pri voľbe prezidenta svoj súkromný politický názor a presvedčenie v domnienke, že žijeme v krajine, kde sa to slobodne prejaviť môže,“ píše vo svojom príspevku na Instagrame Attila Végh.

„Žiaľ, realita je zrejme taká, že pokiaľ máte a nedajbože prejavíte svoj názor verejne, môže sa stať, že prídete o partnerstvo, možno biznis a možno nás neskôr budú za názor aj zatvárať,” pokračoval ďalej športovec.

„Osobne ma zaujíma, či sa v nasledujúcich dňoch bude táto značka pýtať svojich zákazníkov pri zakúpení ich produktu koho volili, alebo im peniaze od voličov inej strany až tak nesmrdia,“ poznamenal Végh.

Renault ukončuje spoluprácu s Véghom

Végh zverejnil aj správu, ktorú napísala zástupkyňa Renaultu Slovensko jeho manažérovi:

„Náš generálny riaditeľ ma upozornil na fakt, že naši ambasádori by mali ostať politicky neaktívni. Francúzska firma má takto nastavené pravidlá. Veľká nevôľa sa zniesla na Attilu. Čo by sa dalo ustáť. Ale, budem úprimná, nie keď aj náš celý tím ľudí sme na opačnej strane. My, naši najbližší, naše ‚bubliny‘. Za toto sa ja neviem postaviť. Lebo z môjho pohľadu nejde o rešpekt voči inému názoru. Ale podporu strany, ktorá klame a je krivá,”zdôvodňuje v správe zástupkyňa Renaultu rozhodnutie firmy.

Blaha bojkotuje Renault

„Ak majú komerčné značky takto flagrantne zasahovať do slobody slova a politickej súťaže, dostali sme sa na pokraj korporátneho fašizmu,“ reagoval na rozhodnutie firmy Renault podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha na sociálnej sieti Telegram.

„Attila Végh sa stal jedným zo športových symbolov Slovenska a útok naňho zo strany nadnárodnej korporácie je útokom proti celému Slovensku. Firma Renault vlastne vyhlásila, že pohŕda a nerešpektuje 1,4 milióna ľudí, ktorí majú iný názor ako oni,” skonštatoval Blaha.

Politik sa preto rozhodol bojkotovať značku Renault a takýmto spôsobom vyjadriť solidaritu so športovcom. „Renault urazil polovicu národa. Odkázal nám, že nás nechce ako zákazníkov a že bude šikanovať tých, ktorí majú taký názor ako my. Je najvyšší čas sa proti takémuto korporátnemu útlaku brániť. Už nikdy si nekúpim od značky Renault ani voňavý stromček do auta,“ odkázal Blaha.