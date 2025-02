Začína sa obdobie zachraňovania a prežitia, hovorí europoslankyňa Beňová

Europoslankyňa Monika Beňová si myslí, že pondelňajšia nedohoda lídrov členských štátov na Rade EÚ má aj pozitívny význam.



„Skončilo sa obdobie všeobjímajúceho pritakávania nezmyslom a začína obdobie zachraňovania a prežitia, aj vlastných politických kariér a nasvedčuje tomu nielen nárast popularity a podpory strán, ktoré boli vytláčané do šedej a hnedej zóny, tie sa totiž spamätali a umiernili ako prvé,“ uviedla na sociálnej sieti Facebook.

Európska realita

Priblížila, aká je situácia v krajinách Európskej únie – v Taliansku je premiérkou Giorgia Meloniová, v Belgicku vedie novú vládu Bart de Wever, v Rakúsku rokuje o zostavení vlády FPÖ s ÖVP, celá francúzska ľavica podporila Jeana-Luca Mélenchona, ktorý sa v princípe od Marine Le Penovej v európskych témach ničím zásadným neodlišoval a v Nemecku dýcha CDU na krk AfD.

Dnes je rok 2025 a krajná pravica sa pomaly, ale isto legitimizuje, opakujem, nie lebo Fico, je to tak z dôvodu, že všetky tie ‚štandardné a prodemokratické‘ sily, ako samých seba nahlas a opakovane označujú proste zlyhali.

Beňová si myslí, že “štandardné a prodemokratické” sily stále majú šancu zmeniť sa a reflektovať očakávania vlastných občanov. „Nemusíme byť prorokmi a nepotrebujeme na to ani excel, aby sme vedeli, u koho skončili ich voliči,“ uviedla.

Dlhoročná europoslankyňa si je istá, že všetci si prajeme žiť v mieri a v dobre fungujúcej spoločnosti, ale cesta k nej podľa jej názoru nevedie zakazovaním iných názorov, vypínaním ľudí a webov, strašením a vyvolávaním obáv z opatrení vlád, ktoré získali legitimitu vo voľbách, neuznávaním volebných výsledkov nezapadajúcich do predstáv tých, ktorí zažívajú porážky za dlhoročnú stagnáciu.

Za nedohodu nemôžu Fico a Orbán

K pondelňajšej nedohode na Rade EÚ ďalej Beňová uviedla, že sa tak stalo nie kvôli Robertovi Ficovi či Viktorovi Orbánovi, ako sa to podľa nej snažia klamlivo a frustrovane podsúvať progresivistické slovenské média a bezradná opozícia.

„Nedohodli sa z dôvodu, že téma zvyšovanie výdavkov na obranu v ekonomicky komplikovanom prostredí, kedy nemecká ekonomika čelí vysokej inflácii a priemysel je v kríze najmä pre neudržateľné ceny energií, kedy francúzska vláda musí prijať ešte oveľa tvrdšie konsolidačné opatrenia ako tá naša, kedy verejný dlh Talianska je historicky najvyšší a v čase keď sa ukrajinský prezident na počkanie vyhráža zastavením dodávok plynu, je situácia naozaj kritická, nuž táto téma ani nemá ľahké ‚riešenie‘,“ priblížila svoj pohľad.

Ďalším dôvodom, prečo podľa Beňovej nedošlo k dohode je, že nikto vlastne nevie, s čím EÚ “prekvapí” Trumpova administratíva.

Dodnes Trump ingnoruje Ursulu Von der Leyenovú a komunikuje len s lídrami jednotlivých štátov aj to veľmi neurčito a na rozdiel od idealistov, môj osobný názor je, že nech už robí akékoľvek rozhodnutia, robí ich v prospech Ameriky. Je to v poriadku, keby sme to v EÚ robili aj my a viac by boli počúvali Ficove a Orbánove argumenty, dnes sme mohli byť pripravenejší

Beňová však vyzýva, aby sme pred Trumpom a jeho „politickým tornádom“ netriasli, nekreslili si dramatické scenáre, ale postavili sa tomu čelom.

„Myslite na to, milí lídri, že ak sa necháte dovydierať raz, bude vydieranie pokračovať a na jeho konci to nebude pekný obraz. Rozmýšľajte ako súper a konajte ako športovec, ktorý ide do zápasu s tým, že ho ide vyhrať. Nastúpiť do ringu so strachom a nerozhodnosťou je slabošské, to tam rovno hoďte uterák. Lenže, na to nás ľudia nevolili,“ dodala.



K vojne na Ukrajine uviedla, že je neuveriteľné, s akou excelovskou ľahkosťou aj dnes niektorí predstierajú, že nás vlastne v prepočte na obyvateľa EÚ ‚nič‘ dokopy nestojí, a že si ju môžeme dovoliť financovať aj naďalej. „No nemôžeme,“ tvrdí.