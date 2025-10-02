Začína sa Divadelný Spiš. Spišské divadlo organizuje 15. ročník obľúbeného festivalu

Spišské divadlo, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, organizuje aj tento rok prehliadku komorných inscenácií slovenských aj zahraničných divadiel Divadelný Spiš, ktorá sa bude konať od 3. do 10. októbra 2025. Súčasťou 15. ročníka obľúbeného divadelného festivalu budú viaceré novinky.
Sedem slovenských súborov a jeden zahraničný hosť
Hlavný program festivalu tento rok tvorí osem inscenácií, ktoré divadlo uvedie v Hlavnej sále. „Pri výbere sme kládli dôraz na pestrosť a rozmanitosť, aby si festival mohlo užiť čo najširšie spektrum divákov. Zároveň je pre nás dôležité prinášať v rámci festivalu žánre, ktoré diváci v Spišskej Novej Vsi a okolí bežne nemajú šancu vidieť. Dôležitým faktorom pri výbere bola, samozrejme, umelecká kvalita a aktuálnosť. Tešíme sa, že sa nám podarilo do programu zaradiť inscenácie, ktoré teraz rezonujú v divadelnom svete, ako sú Status quo Mestského divadla Žilina či Na medveďov!!! Slovenského komorného divadla Martin,“ vysvetľuje umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kollár.
Muzikál, rozprávka aj tanečná performancia
Je zvykom, že na festivale sa každý rok predstaví minimálne jeden zahraničný hosť. Tento rok do Spišskej Novej Vsi zavíta Národní divadlo Moravskoslezské z Ostravy s pôvodným českým muzikálom Interview. Súčasťou hlavného programu bude aj tanečná performancia o intímnom príbehu tanečníkov, manželov a rodičov Lost in translation/Nájdené v preklade, ktorá vznikla v spolupráci nezávislého zoskupenia Odivo s Divadlom Štúdio Tanca. Diváci sa tiež môžu tešiť na komédie Terapia: Kde je moja čokoláda? Divadla Jána Palárika v Trnave a Muži v akcii Mestského divadla Actores Rožňava. Divadlo Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava z Bratislavy sa predstaví s inscenáciou o normalizácii Prešporské porno. Chýbať nebude ani predstavenie pre detských divákov, a to Pom Pomove rozprávky Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena.
Koncert, beseda, pouličné divadlo aj workshop ako sprievodný program
Cieľom organizátorov je prinášať aj pestrý sprievodný program, aby sa divadelná festivalová atmosféra dotkla čo najviac ľudí. Námestie pred Redutou bude hneď prvý festivalový deň patriť koncertu kapely Richard Autner & Band. V rámci sprievodného programu divadlo uvedie aj obľúbený formát To tu ešte nebolo. Hostiteľ literárno-hudobných večerov Milo Kráľ sa bude tentoraz zhovárať s významnou slovenskou spisovateľkou Vandou Rozenbergovou. Novinkou je aj workshop pre divadelníkov Od telesnosti k materiálu a späť s Máriou Danadovou a Filipom Hajdukom. Festivalovú atmosféru dotvorí pouličné divadlo.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Festival sa uskutočňuje aj s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja.
Sofia Skokanová
Dramaturgička Spišského divadla
