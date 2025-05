Začiatok novej éry. Xabi Alonso chce s Realom Madrid dosiahnuť veľké veci

Nový tréner futbalistov španielskeho klubu Realu Madrid Xabi Alonso v pondelok vyhlásil, že má energiu a nadšenie dosiahnuť s „bielym baletom“ úspechy hodné jeho histórie. Alonso, ktorý nahradil Carla Ancelottiho, podpísal trojročnú zmluvu do júna 2028 a povedie tím už na tohtoročných majstrovstvách sveta klubov.

Real Madrid v tejto sezóne 2024/2025 nezískal žiadnu veľkú trofej, keď v La Lige skončil druhý so štvorbodovou stratou za FC Barcelona. Katalánci zdolali madridských „Los Blancos“ aj vo finále Copa del Rey a národného superpohára. V Lige majstrov vypadol Real vo štvrťfinále s anglickým Arsenalom Londýn.

Tím s potenciálom

„Máme fantastických hráčov, tím s veľkým potenciálom, schopný dosiahnuť úspechy v súčasnosti aj budúcnosti,“ povedal Alonso na tlačovej konferencii v tréningovom centre Realu. „To mi dáva veľa dôvodov prísť sem s energiou a nádejou, že zo všetkých hráčov dostanem to najlepšie a vybudujem skvelý tím… Som presvedčený, že môžeme dosiahnuť veľké veci, hodné Realu Madrid, hodné všetkých týchto európskych pohárov a úspechov.“

Alonso, ktorý ako hráč odohral za Real 236 zápasov a získal šesť trofejí vrátane Ligy majstrov v roku 2014, v minulej sezóne 2023/2024 doviedol Bayer Leverkusen k historickému double. Podarilo sa mu to navyše bez jedinej prehry.

Poznačí si v kalendári

„Je to deň, ktorý si navždy poznačím v kalendári. Bol som preč niekoľko rokov, ale spojenie s Realom a fanúšikmi nikdy neskončilo. Dnes, keď som vošiel do Valdebebas, sa to znovu zrodilo… Mám pocit, že je to začiatok novej éry, ako povedal prezident,“ dodal Alonso.

Prezident Florentino Pérez privítal Alonsa slovami: „Dnes vítame jedného z našich – Xabiho Alonsa. Vitaj späť doma, v Reale Madrid.“ Alonso počas hráčskej kariéry vyhral ako španielsky reprezentant aj majstrovstvá sveta a dvakrát majstrovstvá Európy. Prvú trénerskú previerku v novom pôsobisku zažije na MS klubov, kde Real Madrid začne 18. júna proti saudskoarabskému Al-Hilalu v Miami.