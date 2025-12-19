Začiatok februára bude patriť Amy Winehouse: jej kapela mieri do bratislavského MMC

Je to autentický návrat k hudbe, ktorá zmenila pop, soul aj jazz 21. storočia – hudbe, ktorá dodnes znie rovnako úprimne, surovo a pravdivo ako v čase svojho vzniku. Fanúšikovia fenomenálnej Amy Winehouse budú mať 6. februára 2026 v bratislavskom MMC jedinečnú príležitosť zažiť jej piesne presne tak, ako vznikali a zneli na pódiách po celom svete – v podaní hudobníkov, ktorí stáli priamo pri nej, dýchali s ňou rytmus a boli súčasťou jej tvorivého sveta. Ako hlavná vokalistka sa v Bratislave predstaví Bronte Shandé, dlhoročná spolupracovníčka a sprievodná speváčka Amy Winehouse, ktorá jej repertoár interpretuje s výnimočnou autenticitou a osobnou skúsenosťou.
The Amy Winehouse Band:
Amy Winehouse bola výnimočná tým, že do mainstreamu priniesla nekompromisnú úprimnosť, silné emócie a hudobnú hĺbku, ktorá sa dnes v popovej hudbe vyskytuje len zriedka. Jej piesne sú osobnými výpoveďami plnými vášne, bolesti, humoru aj rebélie – a práve preto sú nadčasové a dokážu zasiahnuť poslucháčov bez ohľadu na vek či hudobné preferencie.
Počas februárového koncertu zaznie prierez tým najlepším z repertoáru Amy Winehouse – od ikonických hitov až po fanúšikovské skvosty. Publikum sa môže tešiť na skladby ako Rehab, Valerie, Back To Black, Love Is a Losing Game, Tears Dry On Their Own, You Know I’m No Good a mnohé ďalšie piesne, ktoré definovali jej jedinečný hudobný jazyk.
Na pódiu v Bratislave sa predstavia hudobníci, ktorí stáli pri Amy v rozhodujúcich momentoch jej kariéry – dlhoročný hudobný riaditeľ a basgitarista Dale Davis, gitarista Hawi Gondwe, bubeník Nathan Allen, trubkár Henry Collins a saxofonisti Dave Temple a Frank Walden. Spolu s Amy formovali charakteristický „Amy Winehouse sound“ na koncertných pódiách aj v štúdiu.
Šou vedie charizmatická speváčka Bronte Shandé, vybraná samotným Daleom Davisom. S veľkým rešpektom a emóciou dokáže sprostredkovať silu Amyinho hlasu a výpovedí bez ich napodobňovania – autenticky a s vlastnou osobnosťou.
THE AMY WINEHOUSE BAND prináša koncert plný energie, emócií a radosti z hudby. Silné aranžmány, precízna rytmika, dychová sekcia a charizmatický spev vytvárajú atmosféru, ktorá vás vtiahne od prvých tónov a nepustí až do posledného potlesku. Každý koncert je oslavou hudby, ktorá spája generácie a pripomína, aký výnimočný talent Amy Winehouse bola – a stále je.
Večer 6. februára bude patriť Amy a všetkým, ktorí ju mali radi, vyrastali na jej hudbe, ale aj pre tých, ktorí ju objavili neskôr. Je to koncert, ktorý si netreba nechať ujsť – koncert, ktorý dojme, roztancuje a pripomenie, prečo hudba Amy Winehouse navždy zostane súčasťou svetovej hudobnej histórie. Kompletné informácie o koncerte a vstupenky sú k dispozícii na www.citysounds.sk.
