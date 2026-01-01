Záchranná akcia v nočných hodinách posledného dňa roka 2025, poľská turistka zablúdila na Babej hore – FOTO

Počas záchrany panovali veľmi nepriaznivé podmienky vrátane silného vetra, mrazu a sneženia.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hzs
Foto: HZS
V nočných hodinách posledného dňa roka 2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania Hasičského a záchranného zboru (HZS) od poľských kolegov z GOPR-u žiadosť o pomoc pre 24-ročnú poľskú turistku, ktorá zablúdila a uviazla na slovenskej strane Babej hory v oblastí známej ako Diablov stôl. Počas záchrany panovali veľmi nepriaznivé podmienky vrátane silného vetra, mrazu a sneženia.

Hzs
Foto: HZS

Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, na pomoc vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka a Stredných Beskýd. Po príchode na miesto bola vyčerpaná turistka vyšetrená, zateplená a následne prevezená štvorkolkou a terénnym vozidlom HZS na Slanú vodu. Odtiaľ pokračovala do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne. Záchranná akcia bola ukončená o 3:00 Nového roka.

Tento prípad zdôrazňuje dôležitosť koordinovanej spolupráce horských záchranárov v regióne a potrebu dôkladnej prípravy turistov pred výstupmi v zimných podmienkach na slovenských horách.

