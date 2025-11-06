Zabáva s pyrotechnikou sa nevyplatila. Fanúšikom Barcelony začal horieť autobus - VIDEO

Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
FC Barcelona
Na snímke duel medzi Club Bruggy a FC Barcelona. Foto: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Priaznivci Barcelony museli urýchlene vystúpiť z autobusu počas cesty na zápas Ligy majstrov proti FC Bruggy, lebo začal horieť. K incidentu došlo len niekoľko hodín pred začiatkom duelu v Belgicku.

Vozidlo sa nachádzalo na diaľnici neďaleko finálnej destinácie a muselo zastaviť. Bolo vidieť dym a plamene. Na záberoch boli cestujúci čakajúci na okraji cesty. Oheň mala vraj vyvolať zábavná pyrotechnika.

Podľa informácií webu hln.be nikto nebol zranený a polícia v súvislosti s incidentom zatkla jedného muža.

V polčase, keď Bruggy viedli 2:1, vydala Barcelona vyhlásenie na sociálnej sieti: „Klub informuje všetkých svojich fanúšikov na štadióne Jana Breydela v Bruggách, že bezplatná kyvadlová autobusová doprava späť zo štadióna, ktorú zabezpečuje Club Bruggy, bola pozastavená z dôvodu incidentu so svetlicami pred zápasom, takže sa budú musieť vrátiť vlastnými prostriedkami.“

Stretnutie sa napokon skončilo remízou 3:3, hoci domáci strelili aj štvrtý gól, no po intervenciu VAR-u neplatil. To sa domácim fanúšikom nepáčilo a svoju nespokojnosť dávali jasne najavo.

Po štyroch dueloch je vyššie v tabuľke ligovej fázy Ligy majstrov katalánsky gigant, patrí mu 11. miesto. Bruggy sú na 22. pozícii. Obe priečky zaručujú postup do play-off.

Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaFC Bruggy
Okruhy tém: Autobus Fanúšikovia Liga majstrov 2025/2026 Zábavná pyrotechnika
