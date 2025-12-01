Za sexuálne vydieranie poslal francúzsky súd do väzenia dlhoročného starostu

Francúzsky súd poslal v pondelok na štyri roky do väzenia starostu mesta Saint-Étienne za vydieranie politického rivala tajne nakrúteným erotickým videom so sexuálnym pracovníkom.
Gael Perdriau, ktorý je starostom východofrancúzskeho priemyselného mesta Saint-Étienne od roku 2014, počas celého procesu popieral, že nariadil nakrúcanie videa so svojím bývalým zástupcom Gillesom Artiguesom, rímskokatolíkom, ktorý sa v minulosti otvorene vyjadroval proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia.
Absolútne vinný
Súd v meste Lyon však uznal 53-ročného starostu za vinného z vydierania, sprisahania a zneužívania verejných financií, pričom ho poslal na štyri roky do väzenia a udelil mu päťročný zákaz výkonu verejnej funkcie.
Perdriau je „absolútne vinný“, uviedla predsedníčka senátu Brigitte Vernayová napriek tomu, že starosta celý čas tvrdil, že je „absolútne nevinný“.
Starosta mal prst na spúšti
Podľa obžaloby si Perdriau objednal video so sexuálnym obsahom nakrútené v hotelovej izbe začiatkom roka 2015, aby si zabezpečil Artiguesovu lojalitu. Svojho zástupcu varoval, že nahrávku zverejní, ak by sa rozhodol neriadiť jeho pokynmi.
„Bol to on, kto mal prst na jadrovej spúšti,“ uviedla prokurátorka Audrey Queyová a označila starostu za toho, „kto rozhodoval“. Súd zároveň udelil tresty odňatia slobody trom spoluobžalovaným vrátane bývalého šéfa starostovho úradu a ďalšieho zástupcu, ktorí sa priznali, že pascu so sexuálnym pracovníkom na Artiguesa nastražili.