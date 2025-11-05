Za šéfa českého parlamentu zvolili krajne pravicového Tomia Okamuru

Tomiov brat ho označil za vážnu bezpečnostnú hrozbu.
Líder krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Foto: SITA/AP
Za hlavu českej Snemovne zvolili predsedu krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru. Informuje o tom spravodajský web iDNES.

Budem nestranným predsedom všetkých,“ sľúbil Okamura. „Volebný boj, v ktorom sme stáli proti sebe, je za nami a pred nami naopak spoločná práca v prospech našej krajiny a našich občanov, “ povedal líder SPD.

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura predtým kolegov v Snemovni vyzýval, aby jeho mladšieho brata za šéfa dolnej komory parlamentu nevolili. „Môj brat je vážna bezpečnostná hrozba,“ povedal Hayato Okamura. „Považujem za vážnu hrozbu voliť do pozície predsedu Snemovne človeka, ktorý je kontinuálne mnoho a mnoho rokov vari najvýraznejšou politickou postavou v našej spoločnosti, ktorá spochybňuje naše členstvo v Európskej únii a v NATO,“ vyhlásil.

