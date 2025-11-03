Babiš podpísal koaličnú zmluvu. Prezradil, kedy bude jasno k nomináciám ministrov

Predseda českého hnutia ANO, ktoré zvíťazilo v parlamentných voľbách, podpísal v pondelok koaličnú zmluvu so šéfmi krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) a pravicovej populistickej strany Motoristi. Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka zmluvu spečatili pred ustanovujúcou schôdzou českej Snemovne. Informuje o tom spravodajský web Novinky.cz.
Na post šéfa českého parlamentu smeruje Tomio Okamura
Dokument obsahuje rozdelenie ministerských postov, hovorí o obsadení kresla šéfa Snemovne nominantom SPD a o premiérskom kresle pre hnutie ANO.
K nomináciám ministrov však Babiš uviedol, že jasno bude „koncom novembra“, kedy by chcel mená predstaviť prezidentovi. S každým z nominantov bude podľa neho chcieť hlava štátu najskôr hovoriť.