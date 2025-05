Z triumfu v Nemeckom pohári sa tešil Stuttgart. Premožiteľ Slovana si tak zahrá v EL - VIDEO

VfB Stuttgart sa v Berlíne tešil z víťazstva v Nemeckom pohári, keď zdolal Arminiu Bielefeld 4:2.

Góly Nicka Woltemadeho, Enza Millota a Deniza Undavu priniesli Stuttgartu náskok už v prvých 28 minútach duelu. Bielefeld sa stal len štvrtým treťoligovým tímom vo finále v 82-ročnej histórii súťaže.

Millot pridal v 66. minúte druhý gól a zdalo sa, že Stuttgart má prácu hotovú, ale Julian Kania a vlastný gól Josha Vagnomana prinútili Stuttgart zapotiť sa.

Najkrajší pocit

Napokom ďalšiu drámu nepripustili a získali svoj štvrtý Nemecký pohár a prvý od roku 1997, keď vtedy tím pod vedením trénera Joachima Löwa triumfoval proti treťoligovému súperovi Energie Cottbus.

„Som úplne vyčerpaný. Emócie sú na vzostupe. Nedokážem to ani vyjadriť slovami,“ povedal podľa agentúry AFP obranca Stuttgartu Maximilian Mittelstaedt. „Myslím si, že je to ten najkrajší pocit, aký môžete zažiť. Som ohromený.“ Undav sa pridal k jeho slovám: „Ten pocit sa nedá opísať. Vložili sme do toho všetko.“

Víťazstvo znamená, že Stuttgart, ktorý skončil v Bundeslige na deviatom mieste, sa v budúcej sezóne pripojí k Freiburgu v Európskej lige.

Nádherná cesta až do finále

Tréner Bielefeldu Michel Kniat povedal: „Keď sa pozriem do tvárí chlapcov, vidím slzy. Samozrejme, sme sklamaní, ale môžeme byť hrdí, veľmi hrdí, na našu sezónu.“

Bielefeld sa do nemeckej metropoly viezol na vlne outsidera, keď na ceste do finále zdolal štyri prvoligové tímy vrátane obhajcu titulu Bayeru Leverkusen v semifinále.

Trofej je tiež odmenou pre kouča Stuttgartu Sebastiana Hoeneßa, ktorý prevzal klub, keď sa v apríli 2023 nachádzal na poslednom mieste ligy, a následne ho v minulej sezóne doviedol k druhému miestu a návratu do Ligy majstrov.

Na Olympijskom štadióne v Berlíne videli diváci oslavy Stuttgartu, ktorý získal už štvrtý pohár v histórii klubu.

Viac ich získalo len päť klubov – Bayern Mníchov, Werder Brémy, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund a Schalke.