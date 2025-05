Kane oslavuje svoj prvý tímový titul s Bayernom Mníchov. Spadla veľká váha z mojich ramien, vyhlásil - VIDEO, FOTO

Anglický futbalový útočník Harry Kane prezradil, že pocítil veľkú úľavu po tom, čo získal svoj prvý tímový titul. Jeho zamestnávateľ nemecký Bayern Mníchov si v sobotu prevzal trofej za prvenstvo v I. bundeslige.

Bavori už pred duelom vedeli, že získajú titul, oslávili ho triumfom 2:0 nad Borussiou Mönchengladbach. A na tomto víťazstve sa gólovou hlavičkou podieľal aj Kane. Bol to jeho 25. presný zásah v sezóne.

„Dlho očakávaná trofej,“ vyhlásil Kane, premočený pivom po tom, čo ho spoluhráči na ihrisku Allianz Arény obliali počas osláv.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Je to studené, ale dnes určite bude ešte niekoľko ďalších,“ doplnil 31-ročný futbalista.

Kaneovi sa až doteraz trofeje „vyhýbali“, nepochodil v niekoľkých finále s Tottenhamom Hotspur, reprezentáciou Anglicka a aj s Bayernom.

Kapitán výberu Anglicka konečne dosiahol tímový úspech minulú nedeľu, keď Bayer Leverkusen remizoval 2:2 vo Freiburgu.

„Bola to váha na pleciach, takže je pekné, že už to padlo. A teraz si to môžeme užiť,“ povedal Kane. Dodal tiež, že zisk titulu je „neuveriteľný pocit a stálo za to čakať“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Bolo to veľa tvrdej práce a veľa obetí. Ale pre takéto momenty sa oplatilo. Teraz si to chcem užiť s tímom aj fanúšikmi. Užívam si každú minútu,“ povedal.

„Určite si to užijeme, ale dúfam, že toto je len prvý titul z mnohých. Máme skvelý tím, skvelého trénera a áno, cítime, že napredujeme, takže sa tešíme na výzvu,“ dodal.

Pochválil aj dlhoročného spoluhráča z anglickej reprezentácie Erica Diera, ktorý v lete opustí Bayern. Titul bol aj pre Diera je prvý v kariére.