Prvoaprílový žart na úkor Leverkusenu, treťoligista vo finále Nemeckého pohára

Úradujúci nemecký futbalový šampión a obhajca trofeje v Nemeckom pohári zažil v utorok doslova prvoaprílový šok. Na účet hráčov Bayeru Leverkusen sa pobavilo treťoligové mužstvo Arminia Bielefeld. „Farmaceuti“ sa neprebojovali do druhého finále DFB Pokal po sebe, keďže na trávniku outsidera prehrali 1:2.

Bayer pritom v stretnutí viedol od 17. minúty po zásahu Jonathana Taha, ale Marius Wörl už o tri minúty neskôr vyrovnal a o šokujúcom triumfe Arminie rozhodol v nadstavenom čase prvého polčasu gól Maximiliana Grossera.

Bielefeld si tak premiérovo v histórii zahrá finále Nemeckého pohára. Stal sa len štvrtým treťoligistom, ktorému sa to podarilo. Druhý finalista vzíde zo stredajšieho duelu medzi VfB Stuttgart a RB Lipsko.

🚨🤯 Third division side Arminia Bielefeld have just eliminated Xabi Alonso’s Bayer Leverkusen from the DFB Pokal!

Arminia Bielefeld will play the DFB Pokal final after eliminating 4 Bundesliga teams this season. pic.twitter.com/RBrRbOdkMK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2025