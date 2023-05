Z tímu Slovákov odchádza pred MS 2023 päť hráčov, pribudol Riečický a medailisti z českej extraligy

Do kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige pribudnú aj útočník Oliver Okuliar s brankárom Dominikom Riečickým.

Realizačný tím pod vedením kanadského trénera Craiga Ramsaya zároveň vyradil piatich hráčov – brankárov Mateja Tomeka so Šimonom Latkóczym, obrancu Adama Jánošíka a útočníkov Martina Faška-Rudáša s Jozefom Balážom. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Vedia, čo od nich očakávať

Na utorňajšom zraze budú k dispozícii aj útočníci Miloš Kelemen s Liborom Hudáčkom a obrancovia Patrik Koch s Máriom Grmanom.

„Dobre vieme, čo môžeme očakávať od hráčov z českej extraligy. Koch, Rosadič a Grman sú skúsení borci, Okuliar sa v Hradci Králové stal lídrom tímu a bol jeden z najlepších hráčov v play-off. Rosandiča aj Hudáčka poznáme veľmi dobre. Veríme, že každý z prichádzajúcich hráčov zvýši konkurenciu v mužstve pred tvorbou záverečnej nominácie,“ uviedol jeden z asistentov reprezentačného trénera Peter Frühauf.

V bráne nastali väčšie zmeny

Väčšie zmeny nastali v bránkovisku. K Stanislavovi Škorvánkovi a Samuelovi Hlavajovi pribudne úradujúci slovenský majster Riečický z HC Košice.

„Rozhodnutie nebolo ľahké, zavážili rôzne faktory. Šimon preukázal potrebné kvality a vidíme v ňom potenciál do budúcna. S Matejom sme počítali do určitej pozície, ale jeho výkony po zranení a výpadku neboli také, ako by sme si želali, čo uznal aj on sám,“ povedal o odchode Latkóczyho s Tomekom tréner brankárov Peter Kosa.

Počas nasledujúceho týždňa Slováci absolvujú záverečné dve stretnutia pred MS, ich súpermi budú Rakúšania. Vo štvrtok sa s nimi stretnú v Kapfenbergu a generálka na svetový šampionát bude v sobotu 6. mája v Trenčíne.