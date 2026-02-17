Z Ruska sa podarilo vrátiť dvetisíc ukrajinských detí, tisíce ďalších sú stále zadržiavané

Ukrajine sa od začiatku ruskej invázie podarilo priviezť späť 2 000 detí z Ruska a okupovaných území, no tisíce ďalších zostávajú zadržiavané. V utorok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Dnes sme dosiahli významný výsledok – dve tisícky ukrajinských detí sa vrátili domov spod ruskej kontroly,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti. Zároveň upozornil, že „tisíce ukrajinských detí sú stále držané Ruskom a každý deň sa stávajú obeťami jeho zločinov“.
Obete indoktrinácie
Kyjev tvrdí, že Moskva od začiatku invázie vo februári 2022 násilne presunula približne 20-tisíc detí z okupovaných oblastí. Podľa ukrajinských úradov boli niektoré z nich vystavené indoktrinácii, nútené prijať ruské občianstvo a zbavované svojej ukrajinskej identity.
Medzinárodný trestný súd (ICC) v roku 2023 vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho komisárku pre práva detí pre podozrenie z vojnového zločinu nezákonnej deportácie detí.
Deti údajne chránili
Rusko priznáva, že deti presunulo, no tvrdí, že tak urobilo z bezpečnostných dôvodov, aby ich ochránilo pred bojmi. Zároveň uvádza, že je pripravené ich vrátiť, ak sa prihlásia príbuzní a ich nároky sa potvrdia.
Na návrate detí sa počas vojny podieľali rôzni sprostredkovatelia vrátane štátov Perzského zálivu a v poslednom období aj prvá dáma USA Melania Trumpová.