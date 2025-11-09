Z niekoľkých obcí ukrajinskej Záporožskej a a Dnepropetrovskej oblasti povinne evakuujú deti a ich rodičov

Kyjev zároveň rozhodol o evakuácii obyvateľov zariadení ústavnej starostlivosti v Záporožskej oblasti, ktoré sa nachádzajú približne 50 kilometrov od frontovej línie.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Hostel v Záporoží po zásahu ruskou raketou. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Povinnú evakuáciu detí a ich rodičov alebo zákonných zástupcov prikázali ukrajinské úrady v niekoľkých obciach Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo pre rozvoj obcí a území, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.

Ministerstva neuviedlo, z ktorých obcí sa deti a ich rodičia musia povinne evakuovať. Kyjev zároveň rozhodol o evakuácii obyvateľov zariadení ústavnej starostlivosti v Záporožskej oblasti, ktoré sa nachádzajú približne 50 kilometrov od frontovej línie.

Rezort uviedol, že od 1. júna tohto roka bolo z frontových území do bezpečnejších oblastí Ukrajiny evakuovaných takmer 124-tisíc ľudí vrátane viac ako 14 500 detí a viac ako 4-tisíc ľudí s obmedzenou pohyblivosťou.

Okruhy tém: Civilisti vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk