Ruské útoky zabili na Ukrajine štyroch civilistov

Štyria civilisti zomreli a ďalších trinásť utrpelo zranenia pri ruských útokoch proti Ukrajine počas piatka. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedla to vojenská administratíva Doneckej a Chersonskej oblasti.
Dvaja civilisti prišli o život v mestách Dobropilľa a Kosťantynivka v Doneckej oblasti a dvoch zabili ruské útoky v Chersonskej oblasti. V Doneckej oblasti boli zranení traja civilisti, v Chersonskej desiati. Ruská armáda poškodila päť výškových obytných budov a deväť rodinných domov.