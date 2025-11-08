Ruské útoky zabili na Ukrajine štyroch civilistov

Zranenia utrpeli trinásti ľudia.
Ukrajinské mesto Kosťantynivka v Doneckej oblasti. Foto: Oleg Petrasiuk/24. mechanizovaná brigáda Ukrajiny via AP
Štyria civilisti zomreli a ďalších trinásť utrpelo zranenia pri ruských útokoch proti Ukrajine počas piatka. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedla to vojenská administratíva Doneckej a Chersonskej oblasti.

Dvaja civilisti prišli o život v mestách Dobropilľa a Kosťantynivka v Doneckej oblasti a dvoch zabili ruské útoky v Chersonskej oblasti. V Doneckej oblasti boli zranení traja civilisti, v Chersonskej desiati. Ruská armáda poškodila päť výškových obytných budov a deväť rodinných domov.

