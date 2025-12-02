Z nákladného auta v Nemecku zmizlo 20-tisíc kusov nábojov určených pre armádu

Zásielku munície určenej pre nemeckú armádu minulý týždeň ukradli z nákladného auta prepravcu. Povedal to v utorok pre agentúru AFP hovorca armády. Munícia zmizla „z prívesu dopravného vozidla civilného dopravcu, keď bolo zaparkované cez noc“, uviedol hovorca.
Nemecké médiá informovali, že z nákladného auta ukradli škatule s približne 20-tisíc nábojmi, keď bolo zaparkované pred hotelom neďaleko mesta Magdeburg. Počiatočná kontrola ukázala, že bolo ukradnutých približne 10-tisíc nábojov do pištolí, 9 900 slepých nábojov do útočných pušiek a dymová munícia, uviedol týždenník Der Spiegel. Vodič sa podľa časopisu zrejme spontánne rozhodol stráviť noc v hoteli v meste Burg.
Krádež munície zistili po doručení zvyšku zásielky do kasární, uviedol hovorca armády. Hovorkyňa polície v neďalekom meste Stendal agentúre AFP potvrdila, že sa začalo vyšetrovanie, ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti.
Zdroje z ozbrojených síl pre Der Spiegel uviedli, že incident pravdepodobne nebol „náhodnou krádežou“. „Obávajú sa, že prepravu munície sledovali a páchatelia konali, keď vodič neplánovane zastavil v Burgu,“ uviedol Der Spiegel. Podľa časopisu dodávateľ porušil predpisy, keď povolil prepravu nákladu iba jedným vodičom, hoci za normálnych okolností by mali byť dvaja.