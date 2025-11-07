Z Londýna cez Paríž, Berlín a Mexiko City až do Bratislavy: legendárni Podfukári sa vrátili na plátna naživo v jedinečnej svetovej premiére

Pokúšajú sa o najväčšiu lúpež v dejinách – a zároveň prinášajú dávku epickej karmickej odplaty. Očakávané pokračovanie filmu Podfukári malo včera večer svoju slávnostnú premiéru v jednom z bratislavských kín, kde sa divákom v priamom prenose prihovorili filmoví jazdci počas kartovej šou vysielanej z Londýna, Paríža, Berlína a Mexika.
Na exkluzívnom uvedení snímky Podfukári 3 mohli pozvaní hostia naživo na plátne vidieť aj špeciálne vystúpenia svetových iluzionistov pripravené výhradne pre túto príležitosť. Záhadný svet trikov a kúziel si nenechali ujsť herec a moderátor Martin Nikodým, moderátorky Diana Hágerová a Dagmar „Didiana“ Dianová, speváčka Lina Mayer, tanečnica Monika Prikkelová, bývalá finalistka Miss Universe Sandra Šinová či huslista Filip Jančík.
Nová vzrušujúca kapitola v réžii Rubena Fleischera je určená fanúšikom predchádzajúcich dielov aj novým divákom, ktorí ešte len objavujú čaro mágie. „Mágia v sebe skrýva niečo, čo vzbudzuje údiv a úžas, a to mám veľmi rád,“ vysvetľuje Fleischer. „Ide o to nevedieť, ako niečo funguje, a napriek tomu byť tým ohromený. Na kúzelnícke predstavenia chodím už roky a možnosť priniesť tento úžas a potešenie do nového pokračovania franšízy bola neodolateľná.“
Jazdci dostávajú novú správu od Oka – tajnej medzinárodnej spoločnosti kúzelníkov zasvätenej myšlienke brať bohatým a dávať chudobným – a pred zrakmi celého sveta sa púšťajú do svojej dosiaľ najväčšej lúpeže. Ich úlohou je nenechať sa chytiť a zistiť, ako získať drahokam nevyčísliteľnej hodnoty, ktorý vlastní skorumpovaná diamantová magnátka zapletená do prania špinavých peňazí a manipulácie s trhom.
Príbeh jazdcov zavedie divákov do rôznych kútov sveta – od New Yorku, Francúzska a Antverp cez Južnú Afriku a Arabskú púšť až po Abú Zabí. V stávke ešte nikdy nebolo viac, rozsah a dosah ich misie nikdy nebol väčší a jej nevšednosť nikdy pôsobivejšia. Všetko, čo zmizne… sa znova objaví. Väčšie, odvážnejšie a neuveriteľnejšie než predtým.
V úlohách Štyroch jazdcov sa opäť predstavia Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco a Isla Fisher. Diváci sa môžu tešiť aj na Morgana Freemana v úlohe Thaddeusa Bradleyho, ktorý sa z úhlavného nepriateľa stal mentorom skupiny. Mladých začínajúcich iluzionistov, ktorí spoja sily so Štyrmi jazdcami – svojimi idolmi – hrajú Justice Smith, Dominic Sessa a Ariana Greenblatt. Úlohy ultrabohatej dedičky diamantového impéria, ktorú moc a skazené ambície dostanú do hľadáčika rozšíreného tímu iluzionistov, sa ujala hviezda filmu Saltburn – Rosamund Pike.
Okrem scén plných autentickej mágie prináša akčný film aj veľkolepú automobilovú naháňačku v uliciach Abú Zabí, útek zo strechy a smrteľne nebezpečnú houdiniovskú pascu.
Snímku Podfukári 3 uvedie do kín Bontonfilm 13. 11. 2025, no v špeciálnych predpremiérach vo vybraných kinách po Slovensku už o deň skôr.
