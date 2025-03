Z kolapsu si nič nepamätá, v sanitke bol ako posadnutý. Taliansky mladík spomína na moment, ktorý všetko zmenil - FOTO, VIDEO

Taliansky futbalista Edoardo Bove v decembri minulého utrpel zástavu srdca počas duelu medzi jeho Fiorentinou a Interom Miláno, pripomenul web romapress.net.

V podcaste Passa dal BSMT priznal, že si nič z toho nepamätá. Keďže mu implantovali defibrilátor, v talianskej Serie A si už zahrať nemôže. Zvažuje preto odchod do zahraničia.

„Som vďačný za to, ako to dopadlo, pretože v celej tej tragédii som bol na správnom mieste v správny čas. Stalo sa mi to počas zápasu, ale ak by ma to postihlo v mojom voľnom čase, mohlo to dopadnúť inak,“ povedal.

Netušil, čo sa to deje

„Jeden deň sa cítim dobre, na druhý dostanem výsledky vyšetrení. Futbal pre mňa znamenal všetko, teraz sa mi úplne zmenil život. Je to dobré, pretože mám viac slobody, ale zároveň cítim, že už nie som ten Edoardo, akým som býval,“ priblížil 22-ročný športovec.

Pamätal si, že keď neuznali Interu gól, cítil, že sa mu krútila hlava, no srdce mu nebúšilo. „Zohol som sa a predstieral som, že si zaväzujem šnúrky, aby som zistil, čo sa so mnou deje.“

Stredopoliar Edoardo Bove z AC Fiorentina skolaboval počas stretnutia talianskej Serie A proti Interu Miláno a z hracej plochy ho transportovali do nemocnice. Foto: SITA/AP

Následne skolaboval a od tej chvíle si nič nepamätá. Z bezvedomia sa prebral až v nemocnici.

„Prebudil som sa bez akejkoľvek spomienky, myslel som si, že som mal nehodu. Povedali mi, že v sanitke som po resuscitácii narobil poriadny rozruch. Snažil som sa všetkých pohrýzť, bol som ako posadnutý. Je fascinujúce, ako funguje ľudský mozog – núti ťa na určité veci zabudnúť,“ prezradil Bove.

Poradil mu

Ďalej priznal, že keď spí na boku a urobí istý pohyb, defibrilátor cíti. „Každých osem rokov budem navyše musieť vymeniť batériu.“

V podcaste podľa spomínaného webu doplnil, že sa rozprával s Christianom Eriksenom, ktorý niečo podobné zažil v roku 2021.

„Bol veľmi milý a dal mi veľa rád,“ dodal Bove.