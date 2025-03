Požiar v nočnom klube si vyžiadal vyše 50 obetí. Futbalista skončil v nemocnici s popáleninami - VIDEO

Severné Macedónsko zasiahla v nedeľu (16.3.) ráno veľká tragédia. V nočnom klube vypukol veľký požiar, ktorý si vyžiadal najmenej 51 obetí.

Číslo sa môže zvyšovať. Úrady sa budú k udalosti vyjadrovať v najbližších hodinách a dňoch.

Medzi zranenými a nezvestnými ľuďmi bol aj profesionálny futbalista Andrej Lazarov. Súčasný hráč FC Skopje skončil v nemocnici.

Bývalý hráč chorvátskych klubov HNK Gorica a NK Rudeš leží s popáleninami, no jeho stav je mimo ohrozenia života.

V lete 2024 sa však rozhodol vrátiť do vlasti, píše web net.hr.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire

A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.

The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025