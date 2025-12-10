Yamalovi praskli nervy. Pri striedaní ledva podal ruku a zamieril preč - VIDEO

Lamine Yamal opäť pútal pozornosť – tentoraz však nielen hrou, ale aj reakciou na svoje striedanie. V utorňajšom zápase s Eintrachtom Frankfurt (2:1) v Lige majstrov odchádzal z ihriska viditeľne rozčúlený. Hoci svojmu náhradníkovi aj trénerovi podal ruku, zamieril na lavičku s tvárou plnou frustrácie a bez jediného pohľadu späť na dianie na trávniku.
Situácia okamžite vyvolala spomienky na nedávne El Clásico, v ktorom Vinícius Júnior podobne búrlivo reagoval na svoje striedanie. Tak ako brazílska hviezda Realu Madrid, aj Yamal ukázal, aké náročné je pre mladých ofenzívnych hráčov zmieriť sa s rozhodnutím trénera v kľúčových momentoch.
„Lamina sme vystriedali pár minút pred koncom, pretože predtým dostal žltú kartu. Ak bol trochu nahnevaný, tak to plne chápem a páči sa mi to. Aj ja som bol hráč. Je to úplne prijateľné, nie je to problém,“ zľahčoval tréner Barcelony Hansi Flick podľa webu ESPN reakciu Yamala.
Hráčov výstup pritom prichádza v období, keď sa od 18-ročného talentu očakáva stále viac a každý jeho gestikulovaný prejav sa ocitá pod drobnohľadom fanúšikov aj médií. Konflikt to síce nebol, no emócie boli zjavné – a otázky o jeho osobnostnom raste, tlaku aj zvládaní frustrácie budú po tomto momente opäť o čosi hlasnejšie.
Yamal dostal v 56. minúte stretnutia žltú kartu za faul a vynechá tak ďalší zápas tímu v Lige majstrov. Jeho center však viedol k druhému gólu Julesa Koundého v 53. minúte, ktorý zabezpečil Barcelone víťazstvo 2:1.