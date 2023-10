WWF Slovensko sa ohradila voči tvrdeniam Huliaka, Rizman s organizáciou nebol a nie je v žiadnom vzťahu

Organizácia World Wide Fund for Nature (WWF) Slovensko sa ohradila voči vyjadreniam nominanta Slovenskej národnej strany (SNS) Rudolfa Huliaka na ministra životného prostredia.

Tvrdí, že Huliak v štvrtok opakovane o nej šíril nepravdivé informácie. „Jeho tvrdenie, že Juraj Rizman je nositeľom myšlienky a predstaviteľom WWF na Slovensku je nepravdivé. Rizman nikdy nebol a nie je s organizáciou WWF Slovensko v žiadnom vzťahu, nepôsobí, ani nepôsobil v jej orgánoch, ani ju nereprezentuje, formálne, ani neformálne,“ uviedla organizácia vo svojou stanovisku.

Zároveň vyzvala politických predstaviteľov, aby neklamali, pretože tým ničia dôveru ľudí k verejným inštitúciám.

Obvinenia voči prezidentke

Prezidentka Zuzana Čaputová odmietnutím vymenovať nominanta SNS Rudolfa Huliaka dokázala, že nie je prezidentkou všetkých Slovákov, ale reprezentuje záujmy mimovládneho sektora.

Na sociálnej sieti to uviedol Huliak a dodal, že mimovládky sú dlhodobo „nacicané“ na financie envirorezortu či eurofondy.

Prezidentka sa tak podľa neho podieľa na trestnej činnosti mimovládnych organizácií.

Kto riadi prezidentský palác

Huliak tvrdí, že by túto trestnú činnosť vedel dokázať interný audit v rezorte, ktorý by realizoval ako prvú vec po nástupe do funkcie.

„Prezidentský palác neovláda prezidentka, ale jej priateľ Juraj Rizman, ktorý je nositeľom myšlienky a predstaviteľom WWF organizácie na Slovensku. Tento človek ovláda prezidentský mandát a prezidentka sa stala len jeho bezduchou hovorkyňou,“ myslí si Huliak.