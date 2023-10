Čaputová reprezentuje záujmy mimovládok a jej priateľ riadi prezidentský palác, reaguje Huliak na neschválenie nominácie

Prezidentka Zuzana Čaputová odmietnutím vymenovať nominanta Slovenskej národnej strany (SNS) Rudolfa Huliaka dokázala, že nie je prezidentkou všetkých Slovákov, ale reprezentuje záujmy mimovládneho sektora.

Na sociálnej sieti to uviedol Huliak a dodal, že mimovládky sú dlhodobo „nacicané“ na financie envirorezortu či eurofondy. Prezidentka sa tak podľa neho podieľa na trestnej činnosti mimovládnych organizácií. Huliak tvrdí, že by túto trestnú činnosť vedel dokázať interný audit v rezorte, ktorý by realizoval ako prvú vec po nástupe do funkcie.

Neschválenie nominácie

„Prezidentský palác neovláda prezidentka, ale jej priateľ Juraj Rizman, ktorý je nositeľom myšlienky a predstaviteľom WWF organizácie na Slovensku. Tento človek ovláda prezidentský mandát a prezidentka sa stala len jeho bezduchou hovorkyňou,“ myslí si Huliak.

Ako pokračoval, toto je už tretíkrát, čo bola zmarená vôľa slovenských občanov. Huliak taktiež verí, že v ďalších prezidentských voľbách sa obdobný kandidát nestane prezidentom.

Post ministra životného prostredia

„Gestom, ktoré urobila prezidentka tým, že neschválila jedine moju nomináciu, človeka súdne netrestaného, ktorému sa nedá vytknúť žiadna trestná činnosť, si dovolí na základe môjho mandátu, ktorý mi udelili občania v demokratických voľbách neudeliť mandát ministra životného prostredia, len dokázala, že nie je prezidentkou všetkých občanov SR, ale reprezentuje záujmy mimovládneho sektora,“ uviedol Huliak.