Wout van Aert mal ťažký pád, zlomil si rebrá a kľúčnu kosť (video)

Belgický cyklistický univerzál Wout van Aert, úradujúci strieborný medailista z olympijských hier v Tokiu a jeden z favoritov na zlato na OH v Paríži 2024, havaroval počas stredajších pretekov Dwars door Vlaanderen a zlomil si kľúčnu kosť aj niekoľko rebier.

Určite vynechá najbližšie preteky

Líder tímu Visma-Lease a Bike havaroval v Belgicku tesne pred stúpaním na Berg ten Houte spolu s Biniamom Girmayom z Intermarche-Wanty a Madsom Pedersenom a Jasperom Stuyvenom z Lidl-Trek.

Van Aertovi pomohli na nosidlá a previezli ho do lekárskeho stanu na röntgenové vyšetrenie, ktoré odhalilo rozsah jeho zranení.

„Nie je jasné, ako dlho bude trvať jeho zotavenie. Van Aert určite vynechá najbližšie preteky Okolo Flámska, Paris-Roubaix aj Amstel Gold Race,“ uviedol tím Visma vo vyhlásení.

Ašpirant na olympijské zlato

Van Aert je považovaný za jedného z najlepších a najuniverzálnejších cyklistov na svete. Trojnásobný majster sveta v cyklokrose je zároveň víťaz desiatich etáp a bodovacej klasifikácie na Tour de France. Počas kariéry triumfoval aj na ďalších prestížnych jednorazových pretekoch ako Miláno-San Remo, Strade Bianche, Gent-Wevelgem či Amstel Gold.

Dvadsaťdeväťročný cyklista figuruje v nominácii Belgicka na OH v Paríži a podľa expertov by mal patriť medzi najväčších ašpirantov na zisk olympijského zlata v časovke. Jeho účasť na hrách v Paríži by nemala byť ohrozená, avšak otáznik visí nad štartom na Giro d´Italia, ktoré pôvodne Van Aert uprednostnil pred Tour de France.

V roku 2021 na OH v japonskom Tokiu v pretekoch s hromadným štartom bol rýchlejší ako Van Aert iba Ekvádorčan Richard Carapaz. Na treťom mieste skončil Slovinec Tadej Pogačar.