Woolworth začína svoju expanziu v Slovenskej republike s prvou predajňou v bratislavskom Bory Mall

Týmto krokom spoločnosť odštartovala plánovanú expanziu aj na slovenský trh, ktorá nadväzuje na úspešné otvorenia prevádzok v susednej Českej republike. Tam Woolworth doteraz spustil prevádzku 9 predajní. Do polovice roka 2026 plánuje otvoriť minimálne v týchto dvoch krajinách 30 nových pobočiek, čím vytvorí viac než 450 nových pracovných miest. Bratislavská predajňa ponúka zákazníkom široký sortiment každodenných potrieb naprieč kategóriami na ploche 1 111 m².
Prvé dni Woolworthu v Bratislave so špeciálnymi zľavami
Otvorenia prvej pobočky na Slovensku sa zúčastní vedenie spoločnosti, kolegovia z nemeckej centrály Woolworth, ako aj zamestnanci so svojimi rodinami. Počas otvorenia príde zákazníkov potešiť aj dvojica influencerov Michal Trabalik (@trabomeykr) a Kristína Vigľaská (@kristina_viglaska). Predajňa bude otvorená počas pracovných dní od 10:00 do 21:00 hod. a počas víkendu od 9:00 do 21:00 hod., rovnako ako všetky obchody v nákupnom centre Bory Mall. Zákazníci budú mať v období od 16. do 19. októbra možnosť nakúpiť celý sortiment so zľavou 20 %, ktorá sa vzťahuje aj na už zlacnené produkty.
„Otvorenie predajne v bratislavskom Bory Mall je pre nás významným míľnikom – ide totiž o úplne prvú predajňu Woolworth na Slovensku. Na ploche viac ako 1 100 m² ponúkame zákazníkom široký sortiment každodenných potrieb, ktorý zahŕňa približne 15 000 produktov v závislosti od sezóny – od domácich potrieb, dekorácií a hračiek až po oblečenie pre celú rodinu. Veríme, že slovenskí zákazníci ocenia kombináciu pestrej ponuky a priaznivých cien. Sme veľmi radi, že práve Bratislava sa stala začiatkom našej expanzie na Slovensko, a tešíme sa na otvorenie ďalších predajní v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedol Petr Juliš, Managing Director spoločnosti Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.
„Woolworth ponúka produkty, z ktorých si vyberie každá veková kategória a za prijateľnú cenu. Myslíme si, že k ostatným prevádzkam, ktoré v Bory Mall máme, dobre zapadne,“ povedala Lucia Szórád, Marketing Manager Bory Mall.
Široký sortiment a dôraz na každodenné potreby zákazníkov
Woolworth sa profiluje ako tzv. full-range store – koncept, ktorý zákazníkom prináša široký sortiment pod jednou strechou. V ponuke s približne 15 000 položkami si môžu zákazníci vybrať produkty pre domácnosť, textil, hračky, školské a kancelárske potreby, sortiment pre deti aj pre domácich miláčikov. Významnú časť sortimentu tvoria produkty vlastných značiek, vďaka ktorým môže reťazec ponúkať výhodný pomer ceny a kvality. Predajné plochy jednotlivých predajní sa spravidla pohybujú medzi 800 a 2 000 m².
Už v októbri sa Woolworth rozšíri do Prešova, Michaloviec a Spišskej Novej Vsi
Po bratislavskej predajni budú nasledovať otvorenia v ďalších slovenských mestách. Do konca roka 2025 plánuje Woolworth spustiť prevádzky napríklad v Prešove, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Tieto otvorenia sú súčasťou širšej expanzie značky na český a slovenský trh. Do polovice roka 2026 chce spoločnosť otvoriť až 20 pobočiek a vytvoriť viac než 300 nových pracovných miest v Českej republike a na Slovensku. V Česku už Woolworth úspešne otvoril predajne v Třebíči, Jihlave, Zlíne, Znojme, Žatci, Chomutove, Přibrame a Opave. Expanzia pokračuje aj na ďalších trhoch – v Poľsku, kde reťazec pôsobí od roku 2023, plánuje postupne vybudovať sieť so 400 obchodmi, a v Rakúsku má ambíciu otvárať až 30 nových pobočiek ročne.
Cieľom je 5 000 predajní v Európe
Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou. Česká republika aj Slovensko v tejto stratégii zohrávajú kľúčovú úlohu.
