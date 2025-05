Wolfsburg si uplatnil opciu, reprezentačný stopér Vavro zostáva u bundesligistu

Obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Denis Vavro bude naďalej pôsobiť v nemeckom klube VfL Wolfsburg. Účastník I. bundesligy sa rozhodol uplatniť opciu na 29-ročného stopéra a po hosťovaní z dánskeho FC Kodaň odkúpil rodáka z Partizánskeho. Vavro dostal kontrakt do roku 2027 po tom, ako v aktuálnej sezóne 2024/2025 odohral za „vlkov“ 31 súťažných zápasov a strelil tri góly.

„Denisova mentalita z neho robí pre nás mimoriadne dôležitého hráča,“ povedal športový riaditeľ VfL Sebastian Schindzielorz. „Na ihrisko prináša obrovskú bojovnosť a veľa emócií. Neustále u nás napredoval a rýchlo sa etabloval ako kľúčová postava v našej obrane. Preto sme sa rozhodli využiť možnosť podpísať s Denisom trvalú zmluvu. Sme radi, že bude aj v budúcnosti súčasťou našej cesty.“

Samotný Vavro na klubovom webe uviedol, že vo Wolfsburgu od prvého dňa cítil veľkú dôveru. „Vo Wolfsburgu som našiel prostredie, ktoré je pre mňa neuveriteľne dobré, a to ako v športovom, tak aj v osobnom zmysle. Preto som o to viac rád, že budem môcť naďalej nosiť dres VfL. Budem naďalej vydávať zo seba všetko pre to, aby som pomohol tímu dosiahnuť naše ciele v nadchádzajúcej sezóne,“ skonštatoval Vavro.