Konšpirátor Robert F. Kennedy Jr. mieri za postom ministra zdravotníctva USA

Známy konšpirátor Robert F. Kennedy Jr. mieri do funkcie amerického ministra zdravotníctva. Kontroverzný republikán získal v utorok odobrenie finančným výborom Senátu, keď ho nakoniec podporil aj Bill Cassidy, ktorý sa ako lekár dostal do konfliktu s Kennedym pre jeho konšpirácie o tom, že vakcíny spôsobujú autizmus.

„Pred 20 rokmi bol autizmus u jedného dieťaťa z 10-tisíc. Teraz je to u jedného z 34. WOW! Niečo je naozaj zle. Potrebujeme BOBBYHO!!!“ napísal Trump pred hlasovaním na svojej platforme Truth Social. Keďže republikáni mali vo finančnom výbore Senátu výhodu jedného kresla, Kennedyho budúcnosť závisela práve od Cassidyho. Ten si však pravdepodobne nechcel pohnevať prezidenta.

Príliš veľa šialenosti

Kennedy má za sebou bohatú históriu „výstrelkov“, ktorými sa zviditeľnil. Rozprával o tom, že COVID-19 bol navrhnutý tak, aby ušetril Židov, či o tom, že streľby na školách súvisia s antidepresívami. Demokrati tiež poukazujú na obvinenia zo sexuálneho zneužívania, ktorým čelil. Konzervatívcov zasa znepokojil podporou interrupcií.

Dokonca aj The New York Post, spoľahlivo protrumpovsky naladený denník, napísal štipľavý úvodník, v ktorom tvrdil, že u Kennedyho je „príliš veľa šialenosti“ na to, aby mu bolo do rúk zverené zdravie Ameriky.