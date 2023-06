Wes Anderson predstavuje svoj nový film. Do kín prichádza Asteroid City

Nový film Wesa Andersona Asteroid City sa odohráva vo fiktívnom americkom púštnom meste v roku 1955. Do kín prichádza 22. júna a ponúka celú plejádu mimoriadnych hercov a ich výkonov.

Asteroid City by bolo úplne nezaujímavým miestom na mape, keby ho pred rokmi nezasiahol meteorit, ktorý doň vyhĺbil dieru. Neďaleko vzniklo bizarné mestečko, kde sa pravidelne stretávajú výnimoční mladí ľudia a ich rodičia, aby si porovnali sily, zabavili sa a uistili, že vo svojej genialite nie sú sami. Odtrhnutie od každodennej reality oceňuje pomerne čerstvý vdovec (Jason Schwartzman) so štyrmi výnimočnými deťmi a svokrom (Tom Hanks), ktorý si na neho ešte nezvykol. Podobne aj filmová hviezda Midge Campbellová (Scarlett Johansson), ktorej geniálna dcéra má väčšie sebavedomie ako ona sama. Aj ostatní účastníci sú svojím spôsobom veľmi jedineční a do púšte prišli s nadšením a túžbou po dobrodružstve. Práve takéto stretnutie by stačilo na to, aby si Asteroid City zaslúžilo zvýšenú pozornosť. Mesto sa dostane na titulky novín po celom svete vďaka „blízkemu stretnutiu tretieho druhu”, ktoré sa uskutoční počas podujatia. A kým sa podarí zistiť, čo sa vlastne stalo, musia tu všetci zostať a nevedomky nadviazať vzťahy rôzneho druhu.

Foto: CinemArt

Výskyt mimozemšťana – akoby sa dalo očakávať! – spôsobí v Asteroid City mimoriadnu situáciu. Vedci diskutujú, armáda mobilizuje, začína sa karanténa. Tieto opatrenia sú však v konečnom dôsledku menej dôležité ako to, čo pozorovanie urobí s ľuďmi, ktorí boli jeho svedkami, a zanechá ich zmätených, očarených a nanovo si uvedomujúcich samých seba. Pre doktorku Hickenlooperovú (Tilda Swinton) predstavuje mimozemšťan nový vedecký míľnik, životný objav; pre generála (Jeffrey Wright) nový zmysel života. A pre všetkých ostatných, najmä pre deti, nové možnosti vesmíru odhaľujú aj nové možnosti na Zemi.

Pozrite si trailer tu:

V Asteroid City sa stretlo nevídané herecké obsadenie. Podľa Bryana Cranstona je dôvod takejto koncentrácie hviezd jednoduchý: „Keď vám zavolá Wes Anderson, nepýtate sa, čo máte hrať. Jednoducho poviete áno a potom urobíte všetko, o čo vás požiada,” hovorí jeden z mnohých výnimočných hercov vo filme.

Foto: CinemArt

Témy, ktorým sa Wes venuje

Ako sa vyrovnať so smútkom? To je len jedna z mnohých tém, ktoré Anderson v Asteroid City skúma. Sonda do citového života postáv, v ktorých diváci môžu vidieť svoj odraz, je zručná práca, v ktorej Anderson vyniká, najmä keď sa dotýka zážitkov nanajvýš tŕnistých a často zničujúcich: „Sú to najväčšie míľniky v našich životoch. Tieto straty. O tom sú, si myslím aj filmy. O kozmickej sile ľudí, ktorých sme v živote stratili.”

Život a predstavy mladých ľudí sú večnou témou Andersonových filmov. Prudko nezávislí, niekedy krehkí uprostred ťažkostí dospievania, rozmarní a zároveň vynaliezaví: v podstate rozpoznateľná skúsenosť detstva a dospievania, ktorú všetci prežívame alebo sme prežili. V Asteroid City je to skupina tínedžerov, ktorá rozhýbe kolesá deja. Pätica robí to, čo deti vedia najlepšie: vzbudzujú veľkú hrdosť a zároveň robia starosti svojim starostlivým rodičom, nesmelo hľadajú lásku a cestu cez neistotu k novým možnostiam.

Aby si Anderson našiel priestor na hviezdami preplnenej scéne, vyzval skutočné deti, aby upevnili svoje väzby pred kamerou aj mimo nej. „Wes sa postaral o to, aby deti boli väčšinou spolu,“ hovorí producent Jeremy Dawson, „Keď jedli, robili rôzne aktivity alebo pozerali filmy, robili to spolu, aby sa z nich stala taká malá banda.“

Foto: CinemArt

Nakrúcanie

Film, ktorý je tak výnimočne americký ako Asteroid City, vznikal v Španielsku, na predmestí Chinchón. Najskôr sa zvažovali a skúmali aj iné lokality vrátane Údolia smrti, ale práve okolie Chinchónu poskytovalo ideálnu krajinu, nerušené výhľady, stovky metrov do všetkých strán a prirodzené svetlo.

Unikátnu snímku jedinečného Wesa Andersona prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 22. júna.

