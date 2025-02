Weiss mladší: Rodinu som nedokázal udržať pokope. Za Slovan by som zomrel, ale vtedy som mu nedokázal pomôcť - FOTO, VIDEO

Kapitán Slovana Bratislava Vladimír Weiss mladší sa v rozhovore pre web tvnoviny.sk priznal k viacerým skutočnostiam, ktoré viedli k jeho dočasnému ukončeniu kariéry.

Aj napriek tomu, že klub doviedol z kvalifikácie až do ligovej fázy milionárskej súťaže, stratil v sebe chuť a motiváciu pokračovať. Preto po dueli s Manchestrom City, kde ako mladík hrával, zavesil svoje kopačky na klinec.

Uviedol, že celej situácii neprispel ani rozvod po niekoľkoročnom manželstve, čo viedlo k vyhoreniu. Nebolo to však zbrklé rozhodnutie, plánoval to už dlhší čas.

Splatil dlh

„V domácej odvete s Midtjyllandom som bol presvedčený, že vyhráme. Ale keď sme inkasovali na 1:2, bol som natoľko vyčerpaný, že hoci otec ukazoval nie, doslova som ho poprosil, aby ma vystriedal. No keby som to nespravil, možno by sme nepostúpili. Chalani otočili, nebudú lepší bezo mňa, keď im už neviem ponúknuť to, na čo boli zvyknutí? Toto bol prvý impulz,“ priblížil Weiss.

Po postupe si uvedomil, že prišiel vrchol jeho kariéry a že sa už nemá kam posunúť. „Splatil som dlh klubu, Ivanovi Kmotríkovi mladšiemu aj otcovi. A potom na mňa úplne všetko doľahlo.“

Energiu mu vzal aj náročný proces rozvodu. „Pred troma rokmi som sa odsťahoval z domu, kde som osem rokov žil s deťmi, a ocitol sa sám v malom byte. S pocitom, že som rodinu nedokázal udržať pokope.“

Nevedel sa rozbehnúť

Preto už začal reálne a vážnejšie uvažovať o konci kariéry, ktoré to môže celé ukončiť. Zlom však prišiel v dueli na Zemplíne s Michalovcami.

„Na rozcvičke som sa nedokázal rozbehnúť. Raz som povedal, že v Slovane budem dovtedy, kým mu budem mať čo ponúknuť. Keď sme sa vrátili zo Zemplína, oznámil som otcovi, že so City to bude naposledy,“ avizoval bývalý slovenský reprezentant.

„Do postele som líhal s tým, že nemám kompletnú rodinu, neviem hrať futbal ako kedysi, že som sám. Nemohol som spávať a ráno sa nevládal postaviť. Za Slovan by som zomrel, ale vtedy som mu nedokázal pomôcť,“ priznal Weiss ml.

Pomohla dovolenka

Svoje rozhodnutie skončiť s futbalom najskôr oznámil najbližším, vedeniu klubu a spoluhráčom. Fanúšikom sa chcel oficiálne prihovoriť prostredníctvom videa, dokonca napísal rozlúčkový list. Ale napokon z toho nič nebolo.

Následne odišiel na dovolenku na Srí Lanku spoločne s exfutbalistom a kamarátom Filipom Šebom. Tam Weiss načerpal nové psychické a fyzické sily. To ho podmienilo zmeniť rozhodnutie o konci kariéry.

„Našich ultras som pozval na večeru a osobne im to oznámil. V ten deň hral Slovan domáci zápas, mal som prísť skôr a pred výkopom natočiť video. No zdržal som sa s chalanmi z fanklubu, prišiel som neskoro, video sme zhotoviť nestihli a potom som odletel na Srí Lanku. Ako hovorím, v živote sa všetko deje pre niečo,“ doplnil Weiss mladší pre tvnoviny.sk.