Washington zaradí na zoznam teroristických organizácií najväčší kolumbijský drogový kartel

Spojené štáty v utorok oznámili, že na zoznam teroristických organizácií zaradia najväčší kolumbijský drogový kartel Clan del Golfo. K tomuto rozhodnutiu dospeli americké úrady práve v čase, keď táto zločinecká skupina rokuje s kolumbijskou ľavicovou vládou.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Spojené štáty budú Clan del Golfo pokladať za zahraničnú teroristickú organizáciu, čím sa akákoľvek jej podpora zo strany USA stáva trestným činom.
Teroristi nemajú šancu
„Spojené štáty budú naďalej využívať všetky dostupné nástroje na ochranu nášho národa a zastavenie násilných a teroristických útokov páchaných medzinárodnými kartelmi a nadnárodnými zločineckými organizáciami,“ uviedol Rubio vo vyhlásení. „Sme odhodlaní odoprieť týmto teroristom financovanie a zdroje,“ dodal šéf americkej diplomacie.
Clan del Golfo má pôvod v pravicových polovojenských organizáciách. Podľa kolumbijskej vojenskej spravodajskej služby je zodpovedný za každoročnú prepravu stoviek ton kokaínu do Spojených štátov a Európy.
Prezident je blázon
Kolumbijský ľavicový prezident Gustavo Petro sa od svojho zvolenia v roku 2022 snaží rokovať s ozbrojenými skupinami. Jeho vláda a Clan del Golfo viedli začiatkom tohto mesiaca v Katare nové rozhovory, na ktorých sa dohodli len na ďalších rokovaniach.
Trumpova administratíva sa snažila Petra oslabiť, a to aj uvalením sankcií USA na neho osobne. Rubio verejne nazval Petra „bláznom“. Petro sa začiatkom tohto roka stal jedným z mála zahraničných lídrov, ktorí otvorene vzdorovali Trumpovi v jeho kľúčovom predvolebnom cieli deportácie migrantov.