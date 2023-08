Wagnerovci sú v Afrike, podľa Prigožina prinášajú šťastie a spravodlivosť (video)

Prvý videoprejav Jevgenija Prigožina od júnovej vzbury wagnerovcov naznačuje, že šéf žoldnierskej skupiny sa nachádza v Afrike. Ako referuje spravodajský web BBC, video zverejnené na kanáloch na Telegrame prepojených s wagnerovcami ukazuje Prigožina v bojovej výstroji, pričom v ňom hovorí, že skupina robí Afriku „slobodnejšou“. BBC nebola schopná overiť, kde bolo video natočené.

Predpokladá sa, že Wagnerova skupina má tisíce bojovníkov na kontinente, kde má lukratívne obchodné záujmy. Prigožinovi bojovníci sú začlenení vo viacerých krajinách vrátane Mali a Stredoafrickej republiky, kde ľudskoprávne organizácie a OSN obviňujú wagnerovcov zo spáchania vojnových zločinov.

Spojené kráľovstvo minulý mesiac uvalilo sankcie na dvoch vedúcich predstaviteľov Wagnerovej skupiny v Stredoafrickej republike, pričom ich obvinilo z mučenia a zabíjania civilistov. Spojené štáty zasa obvinili wagnerovcov z obohacovania sa nezákonnými obchodmi so zlatom na africkom kontinente.

🇷🇺 Wagner PMC chief Prigozhin in recent video most likely in Mali.

Notice he wears a hat for the first time and a seemingly new logo with wreath similar to the Belarusian coat of arms.#Russia #Russian #Russians #Wagner #WagnerGroup #WagnerPMC #PMC #Mali #Military #Africa #Merc pic.twitter.com/DI8UeidJn8

— TheGreyPatriot (@TheGreyPatriot_) August 22, 2023