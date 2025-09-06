Vzťahy medzi Indiou a USA zostávajú veľmi pozitívne, tvrdí premiér Módí

Indický premiér Naréndra Módí vyhlásil, že vzťahy medzi New Delhí a Washingtonom zostávajú veľmi pozitívne. Povedal to po tom, čo americký prezident Donald Trump potvrdil ich osobné priateľstvo a zľahčil svoje predchádzajúce vyjadrenia o strate Indie v prospech Číny. Tento vývoj prichádza v čase napätia po tom, čo USA uvalili clá až do výšky 50 % na indický dovoz, obviňujúc Indiu z podpory ruských útokov na Ukrajinu nákupom ruskej ropy.
Napriek týmto sporom si obaja lídri, ktorí sú pravicoví populisti, udržiavajú silné väzby od Trumpovho prvého funkčného obdobia. „Hlboko si vážim a plne opätujem sentimenty prezidenta Trumpa a jeho pozitívne hodnotenie našich vzťahov,“ napísal Modi na sociálnej sieti. Dodal, že India a Spojené štáty majú „veľmi pozitívne a perspektívne komplexné a globálne strategické partnerstvo“.
Trump novinárom povedal, že vždy bude priateľom Módího a zdôraznil, že medzi Indiou a USA existuje špeciálny vzťah a nie je dôvod na obavy. Tým zľahčil svoje predchádzajúce poznámky o strate Indie v prospech Číny. Minulý týždeň Módí navštívil Čínu, kde sa zúčastnil na stretnutí Šanghajskej organizácie spolupráce, čo bola jeho prvá návšteva krajiny za sedem rokov a signalizovala zlepšenie vzťahov medzi oboma ázijskými veľmocami.
Trump sa zdá byť podráždený na New Delhí, keďže sa snaží pripísať si zásluhy za diplomatické úspechy, ktoré označil za hodné Nobelovej ceny, vrátane sprostredkovania mieru medzi Pakistanom a Indiou po najhoršom konflikte medzi jadrovými susedmi v máji. India však odmieta akúkoľvek treťou stranou sprostredkovanú dohodu o Kašmíre a od tej doby sa k Trumpovi stavia rezervovane.