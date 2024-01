Zvýšenie počtu medikov nestačí, tvrdia lekárski odborári a navrhujú aj inú zmenu

Lekárske odborové združenie (LOZ) podporuje iniciatívu ministerstiev školstva a zdravotníctva zvýšiť počet slovenských študentov medicíny na úkor zahraničných študentov. Podľa LOZ však nestačí vychovať viac nových lekárov, potrebné je uľahčiť komplikované špeciálne vzdelávanie, ktoré spôsobuje odchod mladých lekárov do zahraničia. Uviedol to predseda LOZ Peter Visolajský.

„Musíme ich po škole aj udržať na Slovensku, inak to budú len vyhodené peniaze, ktoré darujeme Česku, Nemecku, Rakúsku, či inej bohatšej krajine západnej Európy,“ uviedol predseda LOZ. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa mladý lekár musí ešte niekoľko rokov vzdelávať v danom odbore a pracovať pod dohľadom skúseného lekára, aby sa z neho stal špecialista.

Nadmerne zložité vzdelávanie

„Toto vzdelávanie je na Slovensku oproti iným krajinám často nadmerne zložité a až natoľko, že je to pre mladých lekárov komplikované a často až nerealizovateľné,“ tvrdí. Podľa šéfa LOZ je to hlavný dôvod, prečo slovenskí lekári po škole odchádzajú do zahraničia.

„Toto nadmieru komplikované a špecializačné vzdelávanie spôsobuje nielen odchod mladých lekárov do zahraničia, ale pripravuje aj regióny s nedostatkom lekárov a špecialistov o nových lekárov a aj o ambulancie,“ uviedol Visolajský.

Odborári žiadajú, aby ministerstvo zdravotníctva podľa príkladov zo zahraničia v spolupráci s odbornými spoločnosťami prehodnotilo náplň a dĺžku atestačného a špecializačného štúdia.

Viac ordinácií v regiónoch

„Je to pomerne jednoduché a netreba nič zložitého vymýšľať, lebo stačí okopírovať zahraničie, pritom je to opatrenie zadarmo, ktoré pomôže udržať viac lekárov na Slovensku, mladých lekárov, ktorých sme draho vychovali,“ uviedol Visolajský. Splnenie tejto požiadavky podľa neho zabráni odchodu mladých lekárov zo Slovenska a hlavne prinesie regiónom lekárov do ambulancií.

LOZ taktiež v tejto súvislosti požiadalo o stretnutie predsedu vlády Róberta Fica.

„Podľa nás je nevyhnutné, aby tieto dôležité veci bolo možné riešiť priamo s premiérom v konštruktívnej diskusii, ktorú mu LOZ ponúka,“ uzavrel Visolajský.