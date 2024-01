Slovensko pri príprave projektov v zdravotníctve zaostáva, tvrdí exminister z úradníckej vlády

Už v roku 2020 bolo nereálne vystavať na Slovensku do roku 2026 tri nemocnice, dokonca ani jednu. Na odbornej konferencii ITAPA Health Lounge to uviedol exminister investícií v bývalej úradníckej vláde Peter Balík. Upozornil na to, že priemerný čas na prípravu projekty výstavby nemocnice je v Európskej únii osem rokov, pričom na Slovensku je to dlhšie.

Slovensko má problémy s prípravou projektov

Bývalý minister investícií upozornil na to, že Slovensko má problémy s prípravou projektov a chýbajú tiež potrebné politické rozhodnutia. „Je potrebná včasná a kvalitná projektová príprava, v tomto Slovensko zaostáva,“ zdôraznil. Projekty sú podľa Balíka nepripravené alebo pripravené zle.

Slovensko podľa exministra v rokoch 2007 až 2020 zlyhalo na politickej aj úradníckej úrovni, keďže na rozdiel od Českej republiky a Poľska nevyrokovalo v eurofondoch zdroje pre zdravotníctvo.

Zdravotníctvo ako negatívna priorita

Česká republika a Poľsko pritom v danom období zrealizovali významné investície do nemocníc. Zdravotníctvo pritom Európska komisia vníma ako negatívnu prioritu, a preto chce, aby si štáty investície do zdravotníctva financovali samé. Českej republike a Poľsku sa však vyrokovanie zdrojov pre zdravotníctvo z eurofondov podarilo.

Z plánu obnovy môže Slovensko pre zdravotníctvo čerpať 1,2 miliardy eur a okrem toho má k dispozícii extra zdroje z eurofondov v sume približne 200 miliónov eur. Túto sumu môže podľa Balíka využiť na dofinancovanie infraštruktúry z plánu obnovy.