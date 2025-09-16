Zvýšenie DPH na klinickú výživu ohrozuje zdravie pacientov, lekári a odborníci žiadajú nápravu

Klinická výživa
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS), Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy (SSPEV) a Asociácia výrobcov klinickej výživy (AVKV) upozorňujú na problematické aspekty návrhu zákona o konsolidácii verejných financií, ktorý zaraďuje potraviny na osobitné lekárske účely do vyššej sadzby DPH zo súčasných 19 % na 23 %.

Pacienti s vážnymi ochoreniami

Tieto špecializované produkty sú určené pre pacientov s vážnymi zdravotnými stavmi, ktorí majú obmedzenú schopnosť prijímať alebo spracovávať bežné potraviny. Používajú sa pri onkologických ochoreniach, metabolických poruchách, potravinových intoleranciách a ďalších závažných diagnózach.

Všeobecní praktickí lekári zdôrazňujú, že klinická výživa je nevyhnutnou súčasťou liečby a často jediným zdrojom výživy pre pacientov. Pediatri upozorňujú na jej kľúčovú úlohu pri zabezpečení adekvátneho prívodu živín u detí, čo je nevyhnutné pre ich rast a vývoj.

Ohrozenie zdravotného stavu

Juraj Krivuš, prezident SSPEV, varuje pred negatívnym dopadom zvýšenia DPH, ktoré môže ohroziť zdravotný stav pacientov. Zvýšenie DPH by znížilo dostupnosť týchto produktov, čo by mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacientov, predĺženiu hospitalizácií a zvýšeniu nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Odborné spoločnosti a výrobcovia vyzývajú zákonodarcov, aby potraviny na osobitné lekárske účely vrátili do zoznamu výrobkov so zníženou sadzbou DPH, čím by sa zabezpečila kontinuita prístupu k nevyhnutnej výžive a podpora efektívnosti zdravotného systému.

