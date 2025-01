Zväz ambulantných poskytovateľov plne podporuje Tomáša Szalaya, trestné oznámenie považuje za absurdné

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) považuje trestné oznámenie na Tomáša Szalaya za absurdné. Podľa predstaviteľov zväzu sú na Slovensku a obzvlášť v zdravotníctve ďaleko dôležitejšie, vážnejšie a skutočné problémy, ktorými sa treba bezodkladne zaoberať.

„Dávanie legitimity takémuto trestnému oznámeniu prostredníctvom seriózneho vyšetrovania zadáva relevantnú obavu ostatných zdravotníckych zariadení a ich zamestnancov, že vznikne nebezpečný precedens na spochybňovanie a nebodaj trestné stíhanie za zdravotnú starostlivosť poskytovanú riadne a v súlade s platnými zdravotníckymi postupmi,“ uviedol Zväz ambulantných poskytovateľov.

Zároveň dodal, že v plnej miere podporuje zdravý rozum a overené medicínske postupy. ZAP plne podporuje Tomáša Szalaya, ktorý sa podľa ich vyjadrenia svojim konaním pričinil o zvýšenie dostupnosti očkovania proti Covid 19, čím v prebiehajúcej pandémii zabránil množstvu zdravotných komplikácií a zachránil množstvo životov.

„Spochybňovať či inak dehonestovať jeho prácu v súvislosti s otvorením očkovacieho centra je preto absolútne nemiestne,“ dodal ZAP.

Poslanca strany Sloboda a Solidarita (SaS) Tomáša Szalaya si v utorok predvolala polícia vypovedať ako podozrivého. Týkalo sa to trestného oznámenia doktora Petra Liptáka, ktorý tvrdil, že Szalay očkovaním proti COVID-19 na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne spôsobil všeobecné ohrozenie. Poslancovi podľa zákona za to hrozí trestná sadzba štyri až 10 rokov. Ak by polícia použila paragraf, že sa tak stalo počas krízovej situácie, je za to 25 rokov až doživotie.

„Som šokovaný, že v krajine, kde polícia nemá dostatok pochôdzkárov na ochranu obyvateľov a bežné krádeže zostávajú nevyriešené, sa tomuto venuje pozornosť. Verím/dúfam, že vyšetrovateľ toto zmetie zo stola. Inak by musel začať stíhať stovky ľudí z očkovacích centier po celom Slovensku,“ uviedol poslanec Szalay. Podotkol, že na štadióne vtedy vo veľkom očkovali aj policajtov z Prezídia Policajného zboru. Zároveň sa zamýšľal nad tým, prečo, ak spôsoboval všeobecné ohrozenie, ho v tom čase nikto na to neupozorniť, že to nemám robiť.