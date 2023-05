Ódor nepovažuje plán výstavby nemocnice v Martine za realistický a zopakovanie obstarávania znamená zdržanie

Zopakovanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby novej univerzitnej nemocnice v Martine znamená v celom procese výrazné zdržanie. Na brífingu po návšteve premiéra Ľudovíta Ódora na ministerstve zdravotníctva to uviedla vicepremiérka pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

„Situácia nás mrzí, ten proces bol dlho pripravovaný,“ povedala. To, že sa do výberového konania neprihlásil ani jeden uchádzač, podľa nej znamená zdržanie už vo veľmi ambicióznom a časovo napäto nastavenom harmonograme pre túto nemocnicu.

Stretnutie s predstaviteľmi nemocnice v Martine k ďalším možnostiam a príčinám neúspešného výberového konania by sa podľa nej malo uskutočniť v stredu.

„Situáciu momentálne analyzujeme, zisťujeme informácie z prvej ruky, aby sme mohli spraviť rozhodnutie, ktoré sa týka tejto nemocnice,“ dodala Vašáková. O tom, či sú plány výstavby nemocnice Rázsochy a univerzitnej nemocnice v Martine realistické, pochybuje aj premiér Ľudovít Ódor.

„Nezdá sa, že všetky tie projekty alebo všetky časti tých projektov sú realisticky naplánované,“ povedal.

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine budú musieť zopakovať. V stanovenom termíne sa totiž do vyhláseného tendra za 245 miliónov eur bez DPH neprihlásila žiadna stavebná firma. Informovala o tom v utorok hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Katarína Kapustová.

Doplnila, že v prípravných trhových konzultáciách prejavilo o zákazku záujem až deväť stavebných firiem schopných nemocnicu postaviť.

„Počas konania verejného obstarávania sme zodpovedne odpovedali na všetky doplňujúce otázky potenciálnych uchádzačov, ktoré z ich strany indikovali seriózny záujem zúčastniť sa súťaže. Úspechu procesu verejného obstarávania v poslednej fáze, žiaľ, nepomohla negatívna medializácia zdravotníckych projektov v Pláne obnovy a odolnosti v ostatných týždňoch,“ uviedla Kapustová.

Podľa jej slov vedenie UNM s projektovým tímom vzniknutú situáciu hĺbkovo analyzovalo a rozhodlo, že do dvoch týždňov zopakujú verejné obstarávanie.

„Ďalšie procesné kroky budeme konzultovať s našim zriaďovateľom a s Národnou implementačnou a koordinačnou agentúrou pre Plán obnovy a odolnosti. V projekte novej nemocnice budeme pokračovať tak, aby sme minimalizovali jeho prípadné omeškanie,“ dodala Kapustová.

Výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina bude financovaná z Plánu obnovy vo vyhotovení „full fit out“. Celkové investičné náklužady projektu so 660 lôžkami dosahujú takmer 330 miliónov eur bez DPH. Výstavba nemocnice by mala byť ukončená do roku 2026.