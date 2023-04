Žiadanky na laboratórne vyšetrenia a ich výsledky majú byť v elektronickej forme, navrhuje poslanec z OĽaNO

Od začiatku budúceho roka sa majú v rámci elektronizácie zdravotníctva zaviesť nové služby. Žiadanky na laboratórne vyšetrenia a výsledky laboratórnych vyšetrení majú byť v elektronickej forme.

V rámci Národného zdravotníckeho informačného systému sa majú sprístupniť zdravotníckym pracovníkom, čo má priniesť odstránenie opakovaných laboratórnych vyšetrení.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorý do parlamentu predložil poslanec za hnutie OĽaNO Marek Šefčík. Parlament by sa mal návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.

Údajová základňa sa má rozšíriť

Údajová základňa národného zdravotníckeho informačného systému sa má rozšíriť o údaje súvisiace s úmrtiami, ktoré sa majú poskytovať elektronicky a o údaje Národného farmaceutického registra.

„Navrhuje sa výmena údajov v elektronickej forme na účely prideľovania rodných čísiel aj v prípadoch, ak ide o údaje pri narodení dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a aj o údaje v prípade dieťaťa, ktoré bolo nájdené alebo bolo odložené vo verejne prístupnom inkubátore,“ uviedol poslanec Šefčík.

Vytvoriť sa má aj register očkovania

Novelou zákona sa majú zaviesť nové prístupy zdravotníckych pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva k určeným elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky za účelom epidemiologického vyšetrovania.

Vytvoriť sa má Národný register očkovania a prevádzkovateľom Národného registra prenosných ochorení má byť Úrad verejného zdravotníctva SR.