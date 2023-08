Zdravotné pripoistenie je podľa Letanovskej vítané, ale jeho zavedenie náročné

Možnosť zdravotného pripoistenia by bola vítaná, politicky však na to doteraz nikto nenašiel odvahu. Uviedla to primárka ARO Národného onkologického ústavu a jednotka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská v rozhovore pre agentúru SITA.

Nie sú zadefinované zdravotné úkony

Základným problémom podľa nej je, že nemáme zadefinované zdravotné úkony a starostlivosť nad rámec nároku, ktorý je hradený z povinného verejného zdravotného poistenia.

„Jedným z dôvodov, prečo stále nemáme stanovený nárok, je ten, že to nie je jednoduché urobiť technicky. Druhý dôvod, ťažšie zvládnuteľný, je to, že je to aj politicky ťažké urobiť. Hranica nároku sa do veľkej miery stanovuje eticky, nielen technickými a medicínskymi kritériami,“ poukázala Letanovská.