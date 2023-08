Letanovská: Spolupráca s OĽaNO a SASKOU len bez ich lídrov nebude našou podmienkou (rozhovor)

Jednotka kandidátky Demokratov a primárka ARO v Národnom onkologickom ústave Andrea Letanovská v rozhovore pre agentúru SITA hovorí, že Demokrati sa nechystajú odstúpiť z volieb. Odstúpiť by však podľa nej mali strany s volebnými preferenciami okolo jedného – dvoch percent, ako je strana Mikuláša Dzurindu Modrí, Most-Híd.

Tiež tvrdí, že koaličný potenciál OĽaNO je nulový a nevie si predstaviť povolebnú spoluprácu s Borisom Kollárom (Sme rodina). V rozhovore odpovedala aj na otázku, či by chcela byť ministerkou zdravotníctva, ak budú Demokrati vo vláde.

Keď ste sa stali jednotkou kandidátky Demokratov, povedali ste, že urobíte všetko preto, aby ste neboli pre ľudí neznámou tvárou. Myslíte si, že sa vám už podarilo dostatočne predstaviť verejnosti a dostať do povedomia ľudí, kto je Andrea Letanovská?

Neviem, či sa mi to podarilo, ale pracujem na tom každý deň. Vyjadrujem sa k témam, ktoré sú dôležité pre občanov a netýkajú sa len zdravotníctva. Už roky komunikujem témy, ktoré sa týkajú systému zdravotníctva, teraz sa vyjadrujem aj k témam, ktoré sú iné ako zdravotnícke.

Robím to na sociálnych sieťach, komunikujem v médiách, absolvujem rozhovory, ale chodím aj do terénu, stretávam sa s ľuďmi, rozprávam sa s nimi osobne a môžu mi klásť otázky. Pracujem na tom každý deň a až voliči posúdia, ako sa mi to podarilo a ako veľmi ma poznajú. Robili sme si aj prieskumy a tá poznateľnosť, samozrejme, stúpa.

Jaroslav Naď sa pred časom vyjadril, že keď bude mať strana Demokrati v posledných

prieskumoch pred voľbami menej ako tri percentá, „reálne by zvažoval odstúpenie z volieb.“

Zatiaľ prieskumy nie sú príliš priaznivé pre Demokratov, strana je stále pod päťpercentnou

hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Je táto možnosť v hre, že by Demokrati odstúpili z

volieb?

Vôbec o tom neuvažujeme, ani sa neplánujeme vzdať. Vo všetkých prieskumoch, aj v tých, kde tie celkové výsledky ešte nie sú také, aby sme s nimi boli spokojní, sme zaznamenali rast – vo Focuse sme mali 3,8 percenta, v Mediane dokonca cez štyri percentá. Ten trend je priaznivý. Možno to ide pomalšie, ako by sme chceli, ale stúpame, takže určite sa neplánujeme vzdať.

Ako si vysvetľujete, že hneď po hlásení vzniku strany vám namerali prieskumy okolo päť

percent a potom to išlo dole? Čo si myslíte, čo je za tým?

Nie som analytik ani politológ, takže nechcem dávať nejaké hypotézy. Ale viete, vznikli sme ako strana na pôdoryse Spolu a prišli k nám bývalý premiér, ministri, ktorých poznateľnosť bola vysoká a robili mnoho užitočných vecí pre občanov a podarilo sa im mnohé reformy presadiť.

Na druhej strane tu bol neúspech vlády, ktorá skončila rozhádaním Igora Matoviča a Richarda Sulíka, konfliktom a pádom koalície a časť tej negatívnej emócie sa preniesla aj na nich. To všetko sa u voličov spočítalo v ich pocitoch, dojmoch a rozhodnutiach, ako by volili v čase pol roka pred voľbami.

Podstatné je, ako sa vyvíja nálada u voličov teraz a úplne najdôležitejšie bude, ako sa budú rozhodovať v septembri. Takže robíme všetko preto, aby nás v septembri poznali, aby vedeli, kto sme zač, čo máme za sebou a najmä, akú alternatívu chceme pre nich pripraviť. To je pre nás v tejto chvíli kľúčové.

Jednotka kandidátky Demokratov pre septembrové predčasné voľby a primárka ARO v Národnom onkologickom ústave Andrea Letanovská v rozhovore pre agentúru SITA. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher.

Ako chcete zdvihnúť preferencie? Máte ešte nejaké esá v rukáve, ktoré vytiahnete počas volebnej kampane? Prípadne zmeníte stratégiu kampane?

Myslím, že naším najsilnejším esom v rukáve je náš program, ktorého nositeľom sú naši experti. Možno pre niektorú inú stranu by bol jeden bod programu esom, my máme vyskladaný celý program takto.

Či je to Zdravé Slovensko, Vzdelané Slovensko, Bezpečné Slovensko, Budúca prosperita Slovenska – to všetko máme postavené na expertoch, ktorí to už dokázali a ukázali, čo vedia – sú to naši exministri Karel Hirman, Jaro Naď alebo aj poslankyňa Janka Žitňanská, ktorá celý život pomáha znevýhodneným.

Myslím si, že ona nemusí rozprávať v teóriách a hypotézach, čo by chcela urobiť, pretože tí, ktorých sa to týka, vedia presne, aké opatrenia už priniesla a čo chystá do budúcnosti.

Takže naším najsilnejším esom sú naši experti, ktorí sú nositeľmi jednotlivých programových tém. Myslím si, že aj naše predvolebné sľuby sú veľmi blízko tomu, čo sme reálne schopní po voľbách robiť. Nie sú to vzdušné zámky, ktoré sa rozpadnú deň po voľbách.

Na začiatku politických rokovaní v súvislosti s predčasnými voľbami bola snaha viacerých strán vrátane Demokratov spojiť stredopravé strany do silného bloku. Toto sa nepodarilo a výsledok je skôr opačný, stredopravých strán je veľa a viaceré sa do parlamentu zrejme ani nedostanú, čím dôjde k prepadu hlasov, čo by nahrávalo do karát Smeru, Hlasu a ďalším stranám. Neobávate sa, že aj v týchto voľbách sa zopakuje podobný scenár ako pri voľbách v roku 2020, kedy prepadlo historicky najviac hlasov, až 28,39 percenta?

Rozumiem týmto obavám, ale Demokrati urobili všetko preto, aby sme sa pospájali s čo najväčším počtom menších subjektov. Nakoniec sa nám to aj podarilo, pretože sme reálne pospájali päť strán, čo je najviac zo všetkých strán, ktoré sa v tomto volebnom období spájali. Je to stále málo, vždy sa dá urobiť viac, ale keď nie je vôľa z obidvoch strán, tak jednostranne spojenie nevznikne.